Mundial2018: Sergio Ramos le pegó a Maradona y elogió a Messi

Luego que Diego asegurara que “Ramos no es crack, como si lo es Godín”, el central del Real Madrid salió a responderle.

Hace unos días, en su programa que se emite por teleSUR, Diego Maradona habló sobre la selección española y puntualizó sobre Sergio

Ramos. “No quiero entrar en polémica pero lo tengo que decir. Cuando se habla de cracks, se dice que Sergio Ramos es crack. Y no, Godín es crack que te defiende, te manda, te hace goles, sale campeón, no te falta un partido…Ese es crack”.

Ayer, España le ganó a Irán 1 a 0 (gol de Diego Costa) y consiguió su primer triunfo en la Copa del Mundo. Finalizado el encuentro, a Ramos le consultaron por las declaraciones del histórico 10 y el multicampeón con el Real Madrid utilizó a Messi para contestarle. “Yo respeto a Maradona. Es un grande. A mí sí él me parece un crack. Pero todos sabemos que Maradona está a años luz del mejor jugador

argentino, que es Lionel Messi”, aseguró el capitán Merengue