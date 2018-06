Mundial2018: Los resultados que necesita Argentina para clasificar a octavos de final del Mundial

Argentina debe ganarle a Croacia para no depender de otros resultados a la hora de clasificar a octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Por primera vez desde 1990, la Selección no ganó en el debut. No podrá asegurar el pase a la segunda ronda como ocurriera en la segunda jornada de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Sólo en 2002 no lo logró y el equipo de Marcelo Bielsa se volvió en primera ronda de Corea y Japón.

Con un triunfo, Argentina no depende de nadie. Le gana a Nigeria y sólo queda ver la suerte de quien le acompañe a la llave de los 16 mejores. El ideal es que los africanos empaten con Islandia así el equipo de Sampaoli termina la segunda fecha liderando el Grupo D.

Un empate, deja a la Selección con una calculadora en la mano. Croacia sumaría 4 unidades y queda ver qué sucede en el Islandia – Nigeria. Argentina llegaría al duelo con los africanos con 2 puntos y cero de diferencia de gol, los croatas con 4 y +2 y los vikingos también con 4 y al menos +1. Un empate entre los europeos en la tercera fecha obliga a la Argentina a vencer a las “Águilas” por varios goles para estar tranquila. Una derrota de la albiceleste ante los africanos, hará a armar las valijas.

Si se da lo que nadie quiere, Argentina llegará a la fecha 3 del Grupo D con 1 punto y al menos -1 de diferencia de gol. Si Islandia vence a Nigeria, sumará 4 puntos y al menos +1. Habrá que golear y esperar una derrota de Islandia ante una Croacia clasificada. Si Nigeria vence a Islandia, y los vikingos le ganan a los croatas, cuadrará más que nunca la diferencia de gol.