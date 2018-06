Mundial2018: Dinamarca y Australia igualaron 1 a 1

Este resultado obliga a Perú a sumar puntos contra Francia.

En Samara, Dinamarca y Australia no lograron sacarse ventajas y el grupo C se puso más emocionante que nunca. Eriksen aventajó a los

europeos a los 7´ y Jedinak de penal (alertado por el VAR) puso a los 38´ el empate final.

En la primera etapa, los daneses se mostraron seguros con la pelota y llegaron con claridad al arco de Mathew Ryan, aunque fallaron en la

estocada final. Los oceánicos buscaron por las bandas, pero no generaron mucho peligro.

En el segundo tiempo, Australia achicó distancia entre líneas, aumentó su intensidad y desdibujó a Dinamarca, en especial a su figura Christian Eriksen quien milita en el Tottenham y fue absorbido por Jedinak y Mooy quienes contralaron el eje del partido en el complemento.

Este resultado deja a Dinamarca como líder del grupo C con 4 pts (2 partidos). Lo siguen Francia con 3 (1), Dinamarca 1 (2) y Perú (0). Galos y peruanos se estarán enfrentando en instantes y los sudamericanos están obligados a sumar para llegar con chances de clasificación al martes, cuando se vean la cara con Australia, en la última fecha de esta ronda.