Los Bomberos Voluntarios del país se declararon en estado de alerta ante la falta de financiamiento y denuncian retención indebida de fondos de Nación

Denuncian que el gobierno nacional retiene los fondos que corresponden por Ley Nac. 25.054 y que proviene de una cuenta de recaudación donde “todas las Compañías Aseguradoras del país hacen su aporte obligatorio del 5 por mil a la Superintendencia de Seguros de la Nación, quienes trimestralmente transfieren al Ministerio de Hacienda lo recaudado, para efectivizar las correspondientes transferencias a las Federaciones, Asociaciones y al Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios”, explicaron.

La falta de cobro del subsidio, establecido por Ley Nacional 25.054 para destinar un financiamiento genuino, impide a los más de 1000 cuarteles mantenerse operativos y en funcionamiento para salvar las vidas en casos de siniestros y los bienes de los argentinos en todo el territorio nacional.

Recientemente el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció un acuerdo con las aseguradoras para utilizar una metodología similar para financiar planes forestales a través de la operatoria de la Ley 25.080, con el aporte voluntario de la compañías aseguradoras del 1% del valor de cada póliza de los vehículos (autos, motos y camiones) para destinar a la promoción forestal, lo que permitiría reducir la huella de carbono del parque automotor, generando una compensación por los gases que emiten los vehículos, a través de su aporte a la reforestación con miras a cumplir los compromisos ambientales del país asumidos en el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Sin embargo, habría dificultades en la experiencia de transferir fondos con este sistema. “Ante la situación de desfinanciamiento que atraviesa a cada uno de los eslabones que componen el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que se viene produciendo desde hace dos años y que en los últimos meses se ha profundizado, nos lleva a declarar el estado de Alerta ante la inminente imposibilidad de brindar a la comunidad el servicio de seguridad siniestral”, advirtieron a través de un comunicado de prensa del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios.

En el escrito, indicaron que “los fondos genuinos del subsidio para el Sistema destinados a funcionamiento, capacitación y equipamiento (estipulados en la Ley Nacional 25.054) no están siendo depositados por el gobierno nacional, provocando una situación de desfinanciamiento que se fue profundizado ante el no cobro del subsidio 2018. Esto nos lleva a declararnos en esta de alerta ante la inminente imposibilidad de brindar a la comunidad el servicio de seguridad siniestral”, adelantaron.

“Ante esta situación, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, reunido en Mesa Ejecutiva Ampliada este martes 19 de junio en la sede de la institución, declaró el estado de alerta en defensa de los recursos que sostienen al Sistema Nacional de Bombero Voluntarios”, señalaron.

Los puntos de reclamos

Desde el Consejo, detallaron que en el mes de noviembre de 2017 y habiendo detectado en el Proyecto de Presupuesto elevado por el Gobierno Nacional al Congreso para su evaluación y aprobación, que se había incluido para 2018 fondos muy por debajo de lo que según las estimaciones correspondía, solicitaron a los legisladores que revisaran con urgencia ese proyecto.

“En el mismo se detectaba una reducción en la partida presupuestaria de un total del 40%, reduciéndosenos un 20% de lo distribuido en el año 2017, y no considerándosenos el incremento que para el año 2018 tendríamos por aumento de la situación inflacionaria, y aumento en la toma de pólizas por mayor número de patentamientos”, explicaron.

Al ser conversado con los legisladores y en el mismo momento del tratamiento del Proyecto en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, su presidente, Luciano Laspina, se permitió hacer la aclaración de que “no debíamos preocuparnos por esto, ya que, si bien el número incluido en el Presupuesto era bajo, la diferencia podría ser solicitada y otorgada durante el año, ya que es un Fondo de Recaudación donde el dinero estaría”.

Pero esto no sucedió. A seis meses del inicio del año y ante reiterados pedidos del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, no recibieron respuesta. “Tenemos conocimiento que no se ha gestionado desde el Ministerio de Seguridad el trámite de ampliación de partida que nos permitiría disponer de esos fondos. Y no nos equivocamos. Una vez que la Subsecretaría de Seguros de la Nación nos informó sobre la recaudación final del año anterior, más las proyecciones calculadas para este año, estamos confirmando que nos han quitado lo que por Ley nos corresponde, y ya no en un 40% sino en un casi 60%”, precisaron en el informe.

Aseveran que fueron restadas de la partida un total de $ 637.510.548,00; a lo que se le suma la pérdida del Excedente de Recaudación del año anterior por un total de $ 147.396.108,00; lo que fue pedido oportunamente y reiterado en este año, sin tener tampoco respuesta alguna.

Retención y desvío de los fondos de las Aseguradoras

“En repetidas oportunidades se nos hizo saber que esta reducción en nuestra partida era parte de la necesidad del Gobierno de reducir el gasto público, pero queremos remarcar en esta oportunidad que nuestro financiamiento no forma parte de ese gasto público, se trata de un fondo que proviene de una cuenta de recaudación donde todas las Compañías Aseguradoras del país hacen su aporte obligatorio del 5 por mil a la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien trimestralmente transfiere al Ministerio de Hacienda lo recaudado, para efectivizar las correspondientes transferencias a nuestras Federaciones, Asociaciones y a este Consejo”, indicaron en el comunicado de prensa.

De informes por ellos enviados, surge que dichas transferencias se realizaron en tiempo y forma. Los fondos han ingresado a la Cuenta Escritural a nombre del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Este fondo es de afectación específica, lo que quiere decir que el Estado Nacional de no transferir los fondos los mismos se perderían, ya que no se les puede dar otro destino que para el que fue creado el Fondo.

“A todo este padecer que viene transitando el Sistema, se nos suma ahora haber tomado conocimiento de una iniciativa del Gobierno Nacional de una modificación de la nuestra Ley Nacional 25.054, lo que reduciría la alícuota del 5 por mil obtenida por Ley y por decisión unánime de nuestros legisladores, pretendiendo disminuir la distribución al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, lo que perjudica enormemente la prestación del servicio y vulnera los derechos reconocidos por Ley”, cuestionaron desde la institución.

Entre las firmas, al pie de esta declaración, se encuentran la de los presidentes de las Federaciones 2 de Junio (Buenos Aires), 3 de Junio (Tucumán), Bonaerense (Buenos Aires), Catamarca, Centro Sur (Buenos Aires), Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y la Agrupación Serrana de Córdoba.

Por Patricia Escobar