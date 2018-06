Eldorado: médicos del hospital Samic se manifestaron a favor de la vida

Este jueves al mediodía, médicos y otros profesionales del hospital Samic Eldorado se manifestaron a favor de la vida y en contra del aborto. En el lugar acompañaron funcionarios locales y una de las abogadas presentes dijo que hasta ahora lo planteado para despenalizar el aborto carece de fundamentos sólidos y cae en una completa contradicción con las leyes ya establecidas.

En horas de este mediodía del jueves, las escalinatas del Hospital Samic de Eldorado se convirtieron en el escenario de defensa de las dos vidas.

Convocados por la médica pediatra Miriam Da Silva- presidente de la Liga de la leche materna- gran cantidad de médicos y otros profesionales del nosocomio se manifestaron a favor de la vida y en contra del aborto.

Acompañaron la convocatoria, el gerente asistencial y concejal Fabio Martínez y la presidente del Concejo Deliberante de Eldorado Yolanda Caballero, además del convencional constituyente Julio Bernio y otros profesionales como ser contadores y abogados de la ciudad, quines manifestaron públicamente su repudio a esta proyecto de ley y proclamaron la defensa de las dos vidas (madre y bebé).

En la oportunidad, la abogada Romina Amarilla fue contundente al manifestar que “hasta ahora lo planteado para despenalizar el aborto carece de fundamentos sólidos y cae en una completa contradicción con las leyes ya establecidas. Cualquier abogado sabe lo que establece la Constitución en su articulo 75, inciso 22 con respecto a los tratados internacionales y el derecho a la vida, además del código penal y el código civil con respecto a los derechos a la vida, no se puede por un lado penar a alguien que mata a otra persona, y por el otro lado avalarlo y ayudarlo a que lo haga. Y en cuanto a los casos de que la salud de la mujer corra peligro o haya sufrido una violación, todos los profesionales de la ley sabemos que es algo que ya está contemplado en el artículo 86 del código penal, es legal que una mujer que haya sido abusada o que tenga algún problema de salud, pueda recurrir a un aborto, en ese caso sí se la ampara”.

Y agregó “pero si esto se aprueba, no solo las mujeres que fueron abusadas podrán recurrir al aborto, y no solo será hasta las 14 semanas, sino que podrán hacerlo con estados más avanzados del embarazo y lo podrá requerir cualquier mujer que sepa que su hijo tendrá alguna enfermedad, anomalía o problema. Esto también es contradictorio, porque desde hace unos años se habla muchísimo de inclusión, de los derechos humanos, de los derechos del niño, de igualdad entre otras cosas. Entonces por un lado hablamos de mayor inclusión y derechos humanos, pero por el otro eliminamos desde el vamos al que es diferente. No se puede sostener este tipo de planteos sin caer en grandes contradicciones”.

Además dijo “los abortistas plantean que mueren muchas mujeres por abortos clandestinos y por eso exigen que se apruebe esta ley para terminar con esas muertes, lo que no tienen en cuenta por un lado es que un aborto siempre implica riesgos aunque sea legal. Y por otro lado, no se habla de la cantidad de bebés muertos en estas prácticas”.

Para finalizar dijo “por eso nosotros hablamos de defender las dos vidas, no estamos en la vereda de enfrente, no queremos que mueran más mujeres por prácticas de aborto, pero despenalizar la ley del aborto no es la solución. El problema a solucionar es mucho más profundo, y radica en la contención y la educación hasta en los estratos más vulnerables, y en aplicar la celeridad para los trámites de adopción, entre otras cosas. Nunca el terminar con una vida inocente puede ser una buena solución, eso es algo básico que deben plantearse los senadores que deberán votar por este proyecto”.

La ley en Argentina

Cabe destacar que la ley en nuestro país ampara la vida, según publicó el diario Clarín, la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional mediante el artículo 75- inciso 22- artículo 4, establece bajo el titulo “Derecho a la vida” que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

En este marco, el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional establece como potestad del Congreso el dictado de un régimen de seguridad social especial e integral del niño en situación de desamparo que lo cubre desde el embarazo de su madre hasta la finalización del período de enseñanza elemental.

Además la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada con reservas por la República Argentina mediante la ley 23.849 del 27/9/90 e incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75 inciso 22 contempla una amplia gama de derechos de los niños, entre ellos, en lo que atañe esta exposición, el derecho intrínseco a la vida (artículo 6).

Y en la República Argentina “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.