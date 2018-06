Mundial2018: Sampaoli habló en conferencia de prensa y no confirmó el equipo

El entrenador Albiceleste aún no definió los once para el transcendental partido contra Croacia mañana.

El DT de la selección Argentina Jorge Sampaoli habló en conferencia de prensa y aseguró que no puede dar el equipo para enfrentar a Croacia.“ No lo he hablado con los jugadores y no lo tengo definido”, se sinceró.

Sobre el rival de mañana, aseveró: “Croacia tiene una generación de jugadores muy destacada, que viene de ganar y eso consolida su fortaleza. Nosotros vamos a ir a buscar el partido, como lo hicimos contra Islandia, tratando de encontrar otros recursos que nos faltaron”

Consultado por el penal que falló Messi contra Islandia, el oriundo de Casilda declaró: “Me siento responsable de que Leo haya errado el penal y voy a estar para gritar un gol de Messi cuando lo haga. No podemos estar para festejar cuando hay que festejar y culpar cuando hay que apoyar”.

“No queremos llegar a la última fecha sin la clasificación. Por eso ponemos un equipo más flexible y que trate de obtener los 3 puntos mañana” concluyó el entrenador, en la previa al duelo de este jueves en Nizhni Novgorod.