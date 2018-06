Aborto legal: El proyecto ya ingresó al Senado y los misioneros definen su voto

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya cuenta con media sanción en Diputados, ingresó formalmente esta semana al Senado. ¿Cómo votarían los misioneros?

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya cuenta con media sanción en Diputados, ingresó formalmente esta semana al Senado para que empiece la discusión en comisiones, previo al tratamiento en el recinto. Allí los caminos puede conducir, al proyecto a: aprobarlo tal cual llegó, modificarlo o rechazarlo; mientras tanto los representantes del pueblo en la Cámara Alta comienzan a definir su voto y entre los tres legisladores de Misiones, las intenciones estarían divididas.

En plena fiebre mundialista y con la pasión de los argentinos por el fútbol dominando la escena, este jueves, antes del partido del equipo de Sampaoli ante Croacia, un grupo de mujeres en campaña por el derecho al aborto legal serán recibidas por legisladores que están a favor en la Sala Moreno-Frondizi del anexo de la Cámara. Hasta el momento, unos 27 senadores estarían a favor, 28 en contra y unos 17 por el momento se muestran indefinidos y son los que terminarán definiendo la elección.

El voto de los misioneros

La senadora Maggie Solari, del Frente Renovador, no se pronunció públicamente y en un mensaje difundido en redes sociales planteó con firmeza los motivos: “No esperen verme en ningún espacio enarbolando un cartel a favor o en contra porque no lo haré por respeto a quienes piensan diferente”. Sin embargo, aunque no entrega demasiadas pistas, desde su entorno confían en que Solari votará EN CONTRA.

Es que en los últimos días trascendió detalles de las conversaciones que Solari mantuvo en reuniones con diferentes sectores religiosos.

En la vereda de enfrente Humberto Schiavoni, senador de Cambiemos y presidente del Pro nacional habría confiado a un importante grupo de funcionarios y legisladores de su espacio político que votará A FAVOR . Vale recordar que en su primera entrevista con Misiones OnLine cuando se proclamó Senador, elex director Ejecutivo de Yacyretá aportó un dato que otorga pistas de su postura: “la despenalización del aborto es una tendencia a nivel mundial e incluso países de fuerte raigambre católica como España e Italia tienen despenalizado el aborto”.

El primero de los senadores por Misiones que públicamente se animó a dar su punto de vista acerca de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue el ex gobernador Maurice Closs. El hombre nacido en Aristóbulo del Valle se mostró muy crítico con la media sanción en Diputados y planteó que “si va a salir la ley, debe salir con muchas modificaciones. No obstante y aún con el ánimo de debatir y aportar elementos que puedan enriquecer la discusión, sus íntimos anticipan que terminaría votando EN CONTRA.