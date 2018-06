Passalacqua presenció pruebas del prototipo de moto eléctrica que se fabricará por primera vez en Misiones

El gobernador Hugo Passalacqua presenció en la tarde de este martes la primera prueba de la moto eléctrica que se fabricará en el Parque Industrial de Posadas, en Nemesio Parma por la empresa VOLTU. El mandatario estuvo acompañado por el CEO de la citada empresa; directivos de la alemana ZOLLNER; y el ministro de Industria, Luis Lichowski.

“Contentos de recibir hoy a Guillermo Gebhart, CEO de Board Member Voltu Motor Inc; y a Xaver Feiner y Manfred Amberger, directivos de la empresa ZOLLNER, que hoy nos mostró el prototipo de la moto eléctrica que pronto se fabricará en nuestro Parque Industrial”, dijo el mandatario misionero al término de las pruebas realizadas en el Oeste posadeño.

Zollner es una empresa de “mecatrónica” (electricidad, electrónica, informática y control para la fabricación de dispositivos de la mecánica) que con 11.000 empleados se dedican a fabricar autopartes para empresas tales como BMW, Siemes, Bosch, y otras automotrices. Tienen plantas en Alemania, Estados Unidos, Hungría y Costa Rica, entre otros países. La planta que se ubicará en el Parque Industrial posadeño será la primera en Argentina.

Al final de las pruebas, el Gobernador manifestó sentirse orgulloso “que como misioneros podamos afianzar pasos concretos hacia la promoción industrial, que significa trabajo para nuestra gente. Por primera vez, tecnología sustentable (litio) y diseño de vanguardia permitirán fabricar motos eléctricas ACÁ en Misiones”, concepto que replicó luego en la red social Twitter.

Alianza estratégica

En el año 2.010 Guillermo Gebhart, un bioingeniero y docente de Robótica de la Facultad de Ingeniería de Entre Ríos, decidió dar un paso más en sus investigaciones y comenzó el proyecto de una moto con propulsión eléctrica. Tiempo después sumó a su hermano y más tarde tejió alianzas con otros profesionales, como el caso de Juan Maronese quien aportó el diseño para Voltu, la primera motocicleta eléctrica con sello argentino.

Bajo la sigla RETSA (Reisender Electronic Technology S.A.) esta empresa ya se instaló en el Parque Industrial de Posadas, donde fabricarán los vehículos y las baterías de litio que las impulsarán.

“El principal desafío en países como la Argentina es animarse a hacerlo, es arrancar y no bajar los brazos. En este camino es muy importante asociarse a otras personas, a los inversores. Si uno está convencido de su idea y habla desde ése lugar, la termina ‘vendiendo’ y convenciendo al resto. Incluso, no hay que tener miedo y, si no se tiene esa habilidad de vender, hay que asociarse a quien lo pueda hacer”, subrayó Gehbart, al momento de presentar el producto tiempo atrás en Posadas.

La moto Voltu, tiene como principal característica un motor alimentado con una batería integrada por celdas de litio, refrigerada de tal modo que ocupa poco espacio, tiene una prolongada autonomía y se recarga rápidamente. “Desde un tomacorrientes hogareño podemos hacer una carga rápida del 85% en media hora a cuarenta minutos”, remarcó.

Potencia y autonomía

La Voltu puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3,9 segundos gracias a su motor de 100HP con un torque máximo de 250Nm (5100 RPM). La velocidad máxima es de 180 km/h limitada electrónicamente.

Otro dato que llama la atención es la autonomía de 350 km, que para uso semanal permite cargar la moto cada par de días o inclusive una vez por semana.

Se logra esta autonomía a través de una batería de Ion-litio de 16,4 kWh de acumulación constituido con más de 1800 pilas individuales. La carga al 85% se logra en solo 40 minutos y la vida útil de la batería está calculada en más de 500.000 kilómetros, una cantidad comparable con la de cualquier automóvil y mayor a la de las motos a combustible fósil.

Las luces son todas LED con un consumo mínimo en armonía con el resto del vehículo. El sistema central es el cerebro de la moto y controla todas las variables como la aceleración, velocidad máxima, temperatura de la batería a través de sistema de refrigeración por agua.

Además la Voltu cuenta con un sistema de comunicación que incluye GPS, Bluetooth y conexión celular 4G. No tiene llave, por lo que se enciende la moto solo con un código y con el sistema se puede rastrear la moto a través del celular. Todas las características son configurables por el usuario a través de una pantalla táctil de 7 pulgadas de alta luminosidad basada en sistema operativo Android. Permite configurar el tablero, utilizar el GPS incorporado y hasta escuchar música a través de Bluetooth o Wi-Fi. La moto cuenta inclusive con cámaras frontal y posterior incorporadas para ir filmando los viajes y subir los videos a las redes sociales.