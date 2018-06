Desde la Cámara de Comercio de Posadas adelantaron que los números por las ventas del Día del Padre fueron muy buenos

Nicolás Trevisán, tesorero de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas dijo en Radio Provincia que el saldo de las ventas por el Día del Padre fue positivo. A diferencia de lo que indicó la CAME, una baja en el consumo respecto a años anteriores, el empresario indicó que en la financiación fue clave, y ponderó la decisión del Gobierno de poner en marcha el #AhoraPapá y #AhoraMisiones, que brinda beneficios para los consumidores.

Nicolás Trevisán, en Radio Provincia.

El empresario explicó que si bien subió el dólar y eso hace que indefectiblemente vaya menos gente al Paraguay, una devaluación no alcanza para “ser competitivos”.

“Un dólar caro o un peso devaluado no alcanza. El movimiento comercial por el Día del Padre fue alentador y a pesar de que desde la CAME los números no fueron buenos en materia de consumo, nuestros números van a ser mejores. Eso es lo que intuimos porque el movimiento durante el viernes y el sábado fue muy bueno. El programa Ahora Papá ayudó muchísimo y es una ventaja estratégica para el comercio posadeño. Es una manera de convencer a los consumidores”, dijo.

Llamó al sector económico a no bajar los brazos y consideró que para que haya competitividad es necesario un paquete de medidas, sobre todo bajar los impuestos.