Aborto legal: desde Salud Pública aseguran que de ser aprobada la ley se cumplirá

Rodolfo Fernández Sosa, Subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, habló en Radio Libertad y dijo que si el parlamento decide aprobar la ley para despenalizar el aborto, en Misiones se cumplirá con ella. Dijo también que hay un aspecto presupuestario que aún no se definió y que eso es lo que esperan que diriman los senadores, ya que para nuestra provincia como para otras tantas del interior del país, la práctica que tiene un costo determinado, sería una más que se sume al presupuesto actual.

Rodofo Fernández Sosa en Radio Libertad.

El médico sostuvo que una vez que la ley esté aprobada “como institución la vamos a cumplir”. Y aclaró que luego vendrá el momento en que se reglamente y se establezca cómo se va a poner en práctica. Dijo también que el aborto es una práctica que se realiza en la clandestinidad y es una realidad a la que la Salud Pública no escapa, “se tiene que dar respuesta”.

El funcionario sostuvo que hoy se realizan abortos en condiciones no seguras poniendo en riesgo la vida de la mujer que decide no seguir con su embarazo. “Tenemos que estar presentes en esa realidad y tratar de salvar esa vida. Que se despenalice la práctica significará que se salven muchas vidas. El mismo profesional que está haciendo un aborto si llegara a tener una complicación puede internar a la paciente o lo que sea. La mujer también no tendrá que mentir o demorar la consulta poniendo en riesgo su vida. Las mujeres llegan y mienten sobre lo que les ha pasado, ya llegan con una consulta demorada por miedo o vergüenza. La despenalización por sí está salvando muchas vidas”, dijo.

Recordó que en Misiones hay 40 hospitales y que un aborto no es una práctica que requiera alta complejidad. Indicó que con un ginecólogo o especialista en tocoginecología, un anestesista y un quirófano serían suficientes. A ello se suma el personal de enfermería y una red de traslado en caso de que haya complicaciones.

Dijo que si se aprueba el aborto hasta la semana 12 de gestación también se puede realizar la práctica farmacológicamente, pudiendo o no ser necesario el legrado uterino.

Dijo que un tema clave que espera que se analice en el Senado la asignación presupuestaria que se brindará a las áreas de salud y también se verá cómo las obras sociales incluirán la práctica ya que debe ser nomenclada.