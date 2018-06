Turismo Nacional: Pastori fue noveno en Concepción del Uruguay y sigue tercero en el campeonato de la Clase 2

Además, el también misionero “Rudito” Bundziak (Ford Fiesta Kinetic) fue 12° en la final de la quinta fecha de la categoría disputada en Entre Ríos.

El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) cumplió una gran actuación en la final de la quinta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN), que se disputó en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El posadeño no tuvo una buena largada y perdió tres puestos, por lo que tuvo que remontar posiciones. En la vuelta final venía en la octava posición, pero un toque con Andrés Gómez Luna le costó una posición y terminó en el noveno lugar. La prueba fue ganada por Gastón Grasso (Toyota Etios).

“No tuve una buena largada perdí tres posiciones, después empecé a recuperar y me volví a meter entre los diez, pero me pegó Gómez Luna me hace perder un puesto, por suerte lo pude sacar al auto y llegar”, explicó Pastori.

“Sigo tercero en el campeonato y la próxima corremos de local, así que voy a intentar seguir descontando”, agregó.

Con este resultado, el campeonato de la Clase 2, lo lidera Nicolás Posco (119 unidades), seguido por Luciano Bucci (109,50), Juan Pablo Pastori (105,50), Julián Lepphaille (103,50) y Gerónimo Núñez (92).

Bundziak fue 12° en la Clase 2 del TN

Por su parte, el iguazuense Rudito Bundziak (Ford Fiesta Kinetic) fue 12° en la final de la Clase 2. El joven piloto hizo una carrera de menos a más. El misionero largó en la 18° posición y se prendió en un trencito para ubicarse 14, cuando empezó a haber humo en el habitáculo del auto. Además, empezó a tener problemas con los frenos.

En los giros finales llegó a ocupar la 12° posición y buscaba avanzar, pero como se empezó a quedar sin frenos apostó a llegar y terminar la carrera.

“Terminamos y eso es bueno. Teníamos autos para seguir avanzando pero me fui quedando sin frenos y no quise arriesgar de más y apunté a llegar”, explicó Bundziak.

La próxima fecha, la sexta del calendario, se correrá los días 6, 7 y 8 de julio en el Autódromo Rosamonte de Posadas.