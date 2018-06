Mundial2018:Francia debutó en la Copa del Mundo con victoria

Los Galos vencieron a Australia por 2 a 1, en el inicio del grupo E. Por primera vez en la historia de un Mundial se utilizó el VAR.

No hizo un buen partido, sufrió más de lo esperado, pero ganó. Así se podría resumir el encuentro de Francia esta mañana, contra su par de Australia, que a pesar de no contar con las individualidades de su rival, mereció llevarse el empate. El protagonista de la jornada fue el VAR que tuvo al argentino Mauro Vigliano como asistente y que se estrenó en este certamen para cobrar un penal a favor de los europeos.

El primer tiempo no tuvo muchas emociones. Los “Les Blues”, candidata a quedarse con la copa, intentaron tomar el protagonismo en el inicio, pero luego se fueron apagando, absorbidos por un buen planteo defensivo que le propusieron los australianos.

Los goles llegaron en la etapa complementaria. A los 10 minutos de reanudado el encuentro, Antoine Griezmann entró al área rival y, de atrás, fue barrido por Johua Ridson, aunque el árbitro, el uruguayo, Andrés Cunha entendió que no había infracción.

Sin embargo, desde la cabina del VAR fue llamado por el intercomunicador y detuvo el juego. El juez principal dialogó con el argentino Mauro Vigliano, encargado de alertarlo sobre este tipo de jugadas, y se dirigió a un costado del campo de juego para repasar lo que había sucedido. Una vez que volvió a observar la jugada, decidió marcar el penal para los franceses y que el propio Griezmann cambió por gol.

No les duró mucho la alegría a los franceses. Cuatro minutos después, el central del Barcelona Umtiti, tocó el balón con la mano dentro del área y el árbitro no dudo en señalar la falta. Jedinak no perdonó y puso el 1 a 1, que en ese momento era justo.

Sobre el final del partido, la tecnología le volvió a giñar el ojo a los dirigidos por Didier Deschamps. A los 80, Pogba remató desde lejos, el balón pegó en el travesaño, ingresó al arco y salió afuera. Cunha cobró el gol gracias a la vibración de su reloj que le marca si una pelota ingreso o no la portería.

En la próxima fecha Australia enfrenta a Dinamarca a las 9:00hs y Francia hará lo mismo vs. Perú a las 12:00hs. Ambos encuentros se disputarán el jueves 21 de junio.