Mundial2018: Argentina decepcionó en su debut e igualó contra Islandia

La Albiceleste empató 1 a 1 con su par europeo y no pudo hacer sentir su jerarquía individual. El Kun Agüero a los 18 y Finnbogason a los 23, marcaron los goles. Messi erró un penal a los 19 de la segunda etapa.

Más de lo mismo. Así fue el partido que jugó Argentina en su debut mundialista vs Islandia. Se volvieron a cometer los mismos errores que vienen sucediendo en los últimos cuatro años, contra un rival que no hizo nada distinto a lo que se esperaba y que, a pesar de eso, el conjunto Albiceleste (empezando por su DT) no supo cómo darlo vuelta.

En el arranque del partido, el conjunto europeo tuvo dos situaciones claras para ponerse arriba del marcador. Argentina tenía la pelota pero no podía quebrar la defensa islandesa. Mascherano y Biglia –como se previa- se superponían en el campo y al seleccionado de Sampaoli le faltaba un volante de juego que trasladara mejor y más rápido la pelota. A los 18, y cuando todo era muy cuesta arriba, Agüero colocó el 1 a 0 parcial. Parecía que se podía armar otro encuentro, pero rápidamente, a los 23, Los Vikingos llegaron a la igualdad 23 por medio de Finnbogason.

La etapa complementaria arrancó de la misma forma que había finalizado la primer parte. Islandia replegándose bien y Argentina tocando el balón sin profundidad. Ingresó Banega por Biglia a los 55, pero Éver no pudo darle mayor velocidad al juego. Para hacer completa la pésima tarde, Meza se cayó en el área (desequilibrado por un defensor rival), el árbitro cobra penal y Messi, con un tiro anunciado, no puede vencer al arquero Hannes Thór Halldórsson.

El encuentro transcurrió de la misma forma hasta el final. Los ingresos de Pavón y de Higuaín no lograron vulnerar la defensa islandesa, que no sufrió muchos sobresaltos y se llevó un punto valioso para sus posibilidades de clasificación.

Argentina, por la segunda fecha del grupo D, enfrentará a Croacia el próximo jueves a las 15:00hs. Islandia hará lo propio al día siguiente vs Nigeria a las 12:00hs