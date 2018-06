Iguazú: balance más que positivo para el cierre de la primera feria de turismo de Misiones

Tanto los expositores, funcionarios del sector, como así también los organizadores de la Feria de Turismo Regional “FETUR 2018”- primera del sector en la provincia de Misiones, manifestaron que el balance de esta primera edición fue muy bueno por los contactos realizados y los negocios concretados, además de las miles de personas que visitaron el evento durante las dos jornadas.

El jueves 14 y viernes 15 de junio, en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú, se realizó la primera feria de turismo de la provincia de Misiones: “FETUR 2018”. Unos 70 stands, provenientes de todo el país y la región, formaron parte de esta edición inicial, donde además de exposiciones se realizaron disertaciones, charlas y presentaciones de diversos destinos.

En la segunda jornada estuvieron presentes el ministro de turismo de Misiones José María Arrúa junto al subsecretario de Ecoturismo de Misiones Fabio Zapelli, ambos mantuvieron reuniones con el sector presente y visitaron cada stand.

En la oportunidad, José María Arrúa manifestó en diálogo con Misiones Online que “esta feria es una inicitava muy buena, Iguazú se merecía un evento así, y estar acá para nosotros es un hecho fundacional, porque es la primera de la provincia, y es una feria que hacía falta”.

Además resaltó “como comienzo la FETUR me parece excelente, está bueno porque pasamos a formar parte de la historia con esta concreción, ya que en unos años más vamos a decir: te acordás cuando se hizo la primera feria y nosotros fuimos parte. Agradezco al municipio y al Iturem por lo logrado y agradezco a cada participante por haber confiado en este evento, donde nos honraron con su presencia”.

Por su parte, Leopoldo Lucas, presidente del Iturem destacó “el balance que hacemos es más que positivo, estamos felices por el acompañamiento del sector privado, y ya pensando en el año que viene, donde porsupuesto hay mucho por mejorar y ajustar, porque siempre es bueno poder ver las cosas que se pueden hacer mejor. Yo agradezco a cada participante que ha estado presente, a cada disertante y a cada persona que vino a visitar la FETUR, también agradezco al intendente Claudio Filippa por haber sido parte de la idea inicial de realizar esta feria y por brindar su apoyo incondicional para que esto salga bien, lo mismo que el Ministerio de Turismo de Misiones que estuvo desde el inicio”.

Lucas añadió “ahora los misioneros también tenemos nuestra feria de turismo y queremos posicionarla cada vez más para que realmente se convierta en un éxito para todos. Hay una feria importante en Argentina que es la FIT de Buenos Aires, y luego muy pocas convocatorias en el interior del país, una de ellas es el workshop que se hace en Córdoba pero en general no hay, así es que estamos sentando un precedente para el interior de Argentina y como dije antes, felices porque hemos superado las expectativas con esta concreción”.

Sector público y privado

Consultados por Misiones Online, los representantes del sector privado manifestaron que el balance realizado por la participación fue muy bueno por los contactos realizados y los negocios concretados, además de las miles de personas que visitaron el evento durante las dos jornadas. Destacaron además las ponencias realizadas y adelantaron que aguardan la próxima edición para el 2019.

Leticia Pellegrini, encargada de Turismomisiones.com, primera empresa de viajes y turismo online de la tierra colorada, manifestó que “a nosotros nos resultó sumamente positiva la FETUR, había una grilla de reuniones que podíamos ir gestionando y nos reunimos con los prestadores con los que estabamos interesados en comenzar a trabajar, con ellos generamos buenas oportunidades, así es que para nosotros ha sido muy positiva la participación”.

Mariela Dandeu, ejecutiva de cuentas del recientemente inaugurado Hotel Merit Iguazú (tres estrellas superior) sostuvo que “hace muchos años que trabajo en turismo aquí en la ciudad de las Cataratas y justo hoy recordaba que tuve la oportunidad de participar en la primera edición de la feria de turismo de Foz, que era mucho más chiquita que esta en su primera edición, y hoy fijate, es un monstruo, una feria importante que cumple 13 años este año. Así es que pensando en eso solo puedo decirte que este inicio de FETUR es fantástico, donde se vio el apoyo y acompañamiento del sector público y privado y el interés de la gente por formar parte de este evento. Y por otra parte, como responsable en un hotel me parece muy bueno que tengamos nuestra propia feria en este destino de maravilla, tan convocante para todo el mundo, estoy muy satisfecha con los resultados obtenidos y feliz porque sé que esta es solo la primera de muchas FETUR más”.

Erica Backer, gerente del hotel Amerian Portal del Iguazú expresó “es súper positivo para el destino y para todos los que somos parte del mismo, contar con nuestra propia feria, no solo para exponer nuestros productos y promover el destino Iguazú, sino además por el movimiento que se genera en la ciudad, para los hoteles, la gastronomía, los atractivos, los transportes aéreos y terrestres. Es genial, por donde lo mires es positivo, y es importante haber dado este primer paso inicial, es un punto de partida para ir posicionándonos como feria de turismo del interior del país en un destino con tanto para dar como lo es Iguazú”.

Yamila Berro, a cargo Caracol internacional- viajes y turismo- señaló que “nuestro balance es muy bueno, creo que es una feria que tiene mucho potencial y que irá creciendo año a año con la convocatoria no solo a nivel local y provincial, sino también regional, nacional e internacional. Nosotros pudimos hacer muchos contactos con las reuniones programadas y nos fue muy bien, así es que estamos muy contentos”.

Por su parte, Gastón Burlon- secretario de turismo de Bariloche y presidente de Emprotur- aseveró “para nosotros esta participación fue altamente positiva, porque no solo pudimos darnos a conocer, sino que además realizamos muchos contactos. Por eso para el año que viene ya estamos pensando en una participación más importante dentro de FETUR, con una presencia más destacada”.

Además dijo “Iguazú y Bariloche son dos de los destinos más importantes del país, y nos interesaba mucho poder formar parte de esta feria y promocionar nuestro destino en este lugar. Bariloche es un destino para todo el año pero nuestro fuerte es sin dudas la temporada invernal donde llegan hasta nuestra ciudad unos 170 vuelos semanales para ocupar las 29 mil plazas hoteleras con las que contamos y disfrutar de los cerros nevados (cerro Catedral, cerro Otto, Piedras Blancas y otros) y actividades como el esquí, paseos y demás, que sumados a la gastronomía, a las chocolaterías que nos caracterizan y las cervecerías brindan un mix imperdible para el turista. Eso y las fiestas que tenemos como la Nacional del Chocolate en Semana Santa, o la de Navidad para las fiestas, y otras más, sumadas a las actividades de primavera y verano que son exclusivas de esas fechas, nos convierten un destino para todo el año, es lo que dimos a conocer en FETUR y nos ha ido muy pero muy bien”.

Desde el sur argentino también participó Calafate con un stand que al igual que Bariloche tuvo mucho demanda en cuanto a consultas y contactos. Algo similar ocurrió con destinos como Esteros del Iberá, Ministerio de Turismo de la Nación, el de Corrientes, Entre Rios, Chaco, Formosa, Misiones y otros destinos del interior de la provincia que también estuvieron presentes, como ser Eldorado, Puerto Esperanza, Wanda, Oberá, Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem y otros. Además de los hoteles, agencias e institutos del sector privado, que también se lucieron con sus stands y propuestas.

En tanto que Jorge Díaz, jefe comercial de Aerolíneas Argentinas (transporte aéreo oficial del evento) sostuvo que “a nosotros nos fue muy bien, hubo interés de la gente en los servicios que ofrecemos, tanto en los vuelos diarios que ofrecemos a Puerto Iguazú desde diversos puntos del país, como así también desde otros destinos, tuvimos un lugar preferencial dentro de la feria y esperamos que se repita para volver a formar parte del evento”.

Mynor Espinoza, gerente general de Meliá Iguazú, expresó “FETUR me pareció una excelente oportunidad no solo para promocionar nuestro hotel sino también el destino. Y como Meliá Hotel Iguazú nos parecía súper importante poder formar parte para hacernos conocer porque hace muy poco hicimos pie en Iguazú, la marca tiene dos hoteles en Buenos Aires pero acá en Misiones no había ninguno, así es que nos vino genial esta feria para presentarnos y conocernos con los demás operadores de la provincia, la región y el país, y contarles a la gente de Iguazú que estamos trabajando para ofrecer un hotel de puertas abiertas a la comunidad, para que aquellos que quieran venir a disfrutar del atardecer con vista a las Cataratas puedan venir a hacerlo”.

Y agregó “además aprovechamos para contar a todos que estamos en una etapa de remodelación completa del hotel, cuya primera etapa estará finalizada para el G20 que se realizará en el Meliá Iguazú a fines de agosto. Y la segunda etapa la pensamos concluir para el mes de enero de 2019. Estamos felices con la FETUR, y como dije nos ha servido muchísimo esta participación”.