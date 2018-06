Avanzan en el tratamiento en comisión de Diputados del proyecto de ley de ventana jubilatoria especial para guardaparques de Misiones

RELACIONADAS Fundamentos y artículos del proyecto de Ley Régimen de Ventana y Moratoria Previsional para Guardaparques de Misiones

Se trata de un régimen que busca por ley una reivindicación histórica para los primeros trabajadores públicos que se ocuparon de la protección de las áreas naturales protegidas de la provincia logren un retiro laboral digno. En forma unánime, se atendió la semana pasada el pedido de guardaparques en la Cámara de Diputados de Misiones para dar paso al inicio del tratamiento de preferencia en comisión legislativa de Salud y Seguridad Social del proyecto de Ley de Régimen de Ventana Jubilatoria y Moratoria Previsional para el personal guardaparques de Misiones.

En una entrevista con ArgentinaForestal.com el guardaparque del PP Moconá, Santiago Bellitti explicó que “avanzar en la sanción de esta ley sería un gran paso para el cuerpo de guardaparques y una reinvidicación y reconocimiento para los primeros guardaparques de la provincia, los más viejos, aquellos que comenzaron con este trabajo en una época donde su permanencia en los Parques fue una actitud muy meritoria, con condiciones difíciles, incomunicados, alejados geográficamente, sin movilidad, con inicios de guardias sin saber cuando terminaban, porque dependían que alguien con movilidad los volviera a buscar a terreno. Una serie de dificultades en esos años de inicios de su trabajo, pero hoy son personas mayores que no se pueden retirar, porque cobrarían en una jubilación ordinaria la mitad de lo que cobran en funciones”.

En esa línea, agregó que “en la actualidad, el 50% del salario del trabajador guardaparque se percibe como adicionales no remunerativos, a través de las guardias. Por ello, con la ventaba jubilatoria que se propone, esos adicionales serían reconocidos a los más antiguos, por haber cobrado en funciones ese salario durante tantos años. De esta manera, de jubilarse bajo este nuevo régimen, se estaría reconocimiento ese desempeño en línea con lo que le corresponde”, indicó Bellitti.

“En la actualidad, el 50% del salario del trabajador guardaparque se percibe como adicionales no remunerativos, a través de las guardias. Por ello, con la ventaba jubilatoria que se propone, esos adicionales serían reconocidos a los más antiguos, por haber cobrado en funciones ese salario durante tantos años. De esta manera, de jubilarse bajo este nuevo régimen, se estaría reconocimiento ese desempeño en línea con lo que le corresponde”, agregó.

La iniciativa fue presentada en la sesión del jueves 7 de junio del corriente año, por el diputado Isaac Lenguaza, retomando el proyecto de autoría de Héctor “Cacho” Bárbaro (PAyS), y en la oportunidad contó con el apoyo por unanimidad de los bloques para avanzar en su tratamiento, lo que fue una buena noticia, ya que con el beneficio tienen por objetivo reivindicar a los primeros guardaparques “baqueanos” que hicieron punta de lanza como cuidadores de las áreas naturales protegidas de Misiones. Serían unos 15 guardaparques adultos mayores que podrían acogerse al régimen, de sancionarse este año la Ley.

“En la provincia existen 25 áreas de conservación con personal Guardaparque asignado. Con el aumento de las tierras a custodiar se ve necesaria la incorporación del personal para su resguardo. Este recurso humano desde el principio de su actividad ya tenían características especiales: deben ser capaces de vivir en zonas aisladas, rústico en sus costumbres, tener oficio en diversas funciones, desde carpintero, mecánico, conocedor de maderas, agente forestal y agente Guardaparque. A estos primeros guardaparques se los conoce también como “baqueanos” o “prácticos”, son capaces de cruzar el monte traviesa con un admirable sentido de orientación, saben leer indicios y señales que a las personas normales escapan, orientarse con distintos métodos y encontrar vertientes, arroyos y obtener agua de las plantas del lugar. Poseían la formación que la vida les había dado, perfeccionado por los años al servicio, saberes empíricos y voluntad con el cual sentaron las bases de nuestro Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP)”, fundamentó en el proyecto legislador.

La historia de Paulo Soutus, un viejo guardaparque que comenzó como baqueano y trabajó hasta los 90 años sin jubilarse, movilizó el proyecto. Murió este año, a los 96 años, pero seguía trabajando como empleado estatal activo por no poder jubilarse.

“Soutus (foto) es un viejo guardaparque que estuvo en funciones hasta el año pasado, murió esperando este beneficio. No se podía jubilar porque perdía la mitad de su sueldo, por eso se necesita este beneficio de la ventana jubilatoria que reconoce como un derecho histórico adquirido por las guardias. Soutus siempre decía que se siga en la lucha, que le gustaría que su nieto pueda jubilarse como corresponde. Su nieto es Víctor Soutus, guardaparque de PP Teyú Cuaré (San Ignacio). La verdad es que necesitamos esta ley, se espera que se apruebe en unos tres meses, después de su tratamiento en las comisiones correspondientes que permitan el acompañamiento necesario del oficialismo”, relató por su parte el guardaparque del Parque Provincial de la Sierra (San José), Diego Ciarmiello, delegado gremial de los trabajadores en ATE.

Ciarmiello explicó esta semana ante los miembros de la Comisión Legislativa que “los guardaparques al no tener aún un estatuto propio y específico, debemos ajustarnos al régimen del resto de los empleados públicos. Pero no se considera que trabajamos en el monte con guardias de 14 días, 360 horas más de lo que la ley establece y con un conjunto de particularidades que no se contemplan. Por eso hace tres años estamos trabajando en la elaboración de nuestro estatuto, que ya está terminado, pero antes queríamos priorizar esta ley de ventana jubilatoria para que nuestros compañeros más veteranos tengan la posibilidad de una jubilación digna”, concluyó.

Por Patricia Escobar