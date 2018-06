Visitando la embajada argentina en Londres, para divulgar la cultura de la yerba mate

Sorprendida por el consumo de mate entre los jugadores de la selección inglesa, que participan de esta nueva edición del mundial, quise recordar mi presentación y cata de yerba mate en la Embajada Argentina en Londres. Fue una experiencia hermosa poder divulgar la cultura de la yerba mate, en un mercado dominado por el té.

La presentación había superado las expectativas, fueron invitados importadores ​de yerba mate, comerciantes, propietarios de hoteles, restaurantes, e invitados de la embajada. Como sommelier de yerba mate y embajadora de la yerba mate en el mundo, fue una experiencia maravillosa observar el interés de los invitados en conocer la historia, el proceso de elaboración, y propiedades de la yerba mate, también les enseñé como preparar un buen mate cebado.

Al finalizar, los presentes degustaron mate cocido y un menú realizado especialmente para la ocasión -chipas, alfajores con masa de yerba mate, y colaciones con dulce de leche-. En esta oportunidad mi auspiciante fue la marca Piporé, muy buscada entre los nostálgicos y los nuevos consumidores de mate en Inglaterra.

También me dejé unos días en mi agenda para visitar esta maravillosa ciudad. Londres o London en inglés, es la capital y mayor ciudad de Inglaterra y del Reino Unido, esta situada a orillas del río Támesis. Fue fundada por los romanos con el nombre de Londinium hace casi dos milenios.

Es una ciudad global, uno de los centros neurálgicos en el ámbito de las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, las finanzas, los medios de comunicación, la investigación, el turismo y el transporte – el metro de Londres, que en 2013 cumplió 150 años, es el más antiguo del mundo -. Es también el principal centro financiero del mundo​ y una de las áreas metropolitanas con mayor PIB. En esta ciudad multirracial convive personas de diferentes culturas, que hablan más de trescientos idiomas distintos.

Londres cuenta con cuatro enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad: la Torre de Londres, el Real Jardín Botánico de Kew, el sitio formado por el Palacio, la Abadía de Westminster, la Iglesia de Santa Margarita y Greenwich (donde se encuentra el Real Observatorio que marca el meridiano de Greenwich y el tiempo medio). Otros lugares famosos de la ciudad son el Palacio de Buckingham, el London Eye, Piccadilly Circus, la Catedral de San Pablo, el Puente de la Torre o Trafalgar Square. Londres cuenta también con numerosos museos, galerías de arte, bibliotecas, eventos deportivos y otras instituciones culturales como el Museo Británico, la National Gallery, la Tate Modern, la Biblioteca Británica y los cuarenta teatros del West End.

Recomiendo buscar en internet los paseos gratuitos, guiados por latinos que están radicados en Londres. Hay circuitos de dos horas, recorriendo los barrios de Londres a pie. En esta ocasión elegí el paseo que comenzaba en la estación St. Pancras. Esta estación de ferrocarril está ubicada en el norte de Londres, en el distrito de Camden, entre el edificio de la nueva Biblioteca Británica al oeste y la estación de King’s Cross al este. Fue construida en 1868, y el 14 de noviembre de 2007 se inauguraron las nuevas instalaciones, desde las que parten los trenes de alta velocidad Eurostar.

Para el nuevo St. Pancras, el artista británico Paul Day, quien reside en Francia y es autor del monumento londinense que recuerda el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en Reino Unido, ha diseñado una escultura de bronce de nueve metros de altura en la que se puede observar a una pareja de jóvenes enamorados besándose. La escultura reflejará la idea de lugar de encuentro entre personas.

Desde allí nos trasladamos hasta la calle Brick Lane, ubicado en el barrio londinense de Tower Hamlets, en el East End de la capital inglesa. Esta zona en la actualidad es el corazón de la comunidad blangladesí de la ciudad de Londres, por lo que la calle es conocida localmente como Banglatown. Aquí podemos encontrar desde una feria callejera de ropa vintage, hasta una muestra de arte alternativo de graffitis, o simplemente hacer una parada en alguna esquina para escuchar música de bandas emergentes. Observamos los grafitis del barrio, famosos por la autoría de los mismos. El paseo finalizaba en el famoso barrio financiero de la ciudad, donde pudimos observar la moderna torre Gherkin.

La próxima semana seguimos visitando los barrios de Londres.

See you next week!