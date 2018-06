La virtud de Islandia que obsesiona a Jorge Sampaoli

De todas maneras, en la planificación, resulta saludable que no se ignoren ni siquiera los mínimos detalles. Y en eso anda Sampaoli en la cuenta regresiva a su debut mundialista como entrenador de la Selección. Ahí encaja la obsesión por el juego aéreo de Islandia.

Ese tema, según contaron desde la intimidad de la Selección, fue el trabajado en la última práctica antes del partido, en la mañana de este viernes. También se había ensayado durante el miércoles y el jueves. Es que, repasando una y mil veces los videos vikingos, observaron que son potentes en cada jugada con pelota detenida. Y también que suelen lastimar a partir de saques laterales que envían directo al área.

Los hombres más aptos para defender ese tipo de situaciones, sin dudas, son Nicolás Otamendi (1.81) y Marcos Rojo (1.89), quienes atacarán la pelota que aterrice proveniente de cada córner, tiro libre o lateral. Ellos protegerán el corazón del área. Maximiliano Meza (1.80) y Nicolás Tagliafico (1.70), elogiados desde el cuerpo técnico por sus aptitudes aéreas, se repartirán cada uno de los palos.

Los otros intérpretes se encontrarán afectados a distintos roles. Javier Mascherano (1.74) y Lucas Biglia (1.75) se situarán en el medio del área para colaborar. A Sergio Agüero (1.72) y Angel Di María (1.78) se los verá interrumpiendo los movimientos y las carreras de los adversarios. Los más pequeños, Messi (1.70) y Salvio (1.67), al rebote.

Heimir Hallgrimsson es el DT de Islandia. Ya avisó que “nos vamos a centrar en las jugadas de pelota parada”. Eso sí, aún no confirmó el equipo. Una de las dudas es el capitán Aron Gunnarsson. No sólo es el motor y el fuego en el mediocampo. No sólo encabeza la clásica celebración vikinga. También es un especialista en enviar saques laterales al área rival. Si no juega, para Sampaoli será un problema menos.