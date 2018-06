Habló la docente del video que se viralizó del BOP 9 de Posadas: “Fue un impulso…estaban totalmente sacadas”

La profesora Ana Lía Soto es quien aparece en el video que quiere ingresar al colegio cuando alumnas que reclamaban educación sexual no le permiten entrar, mientras discutían, la filmaban con el celular y la docente lanzó el teléfono de la mano de una alumna. Manifestó que las chicas estaban muy agresivas y que fue un impulso porque no la dejaban entrar y porque la filmaban cuando pedía que no lo hagan.

“Ellas tienen todo el derecho de manifestarse, incluso dejé temas de mi materia de lado y con chicos más grandes hablamos con suficiente madurez. De hecho siempre les comento que el lunes por mañana y tarde hay profesionales que están para atender a los alumnos sobre educación sexual”, explicó y dijo además que se hicieron muchas charlas donde se trajo a especialistas.

Respecto a su reacción de dar un “manotazo” al celular, dijo que fue porque no le dejaron entrar y porque pedía que no la filmen porque no le gusta y porque está mal. “Me seguían filmando y bueno vino el manotazo, fue un impulso. Insultaban de manera muy agresiva, chicas, alumnas mías que nunca las había visto así, estaban totalmente sacadas”, señaló. “Por ahí me arrepentí, pero fue un impulso, pero me parece demasiado agresivo”, expresó.

Remarcó que hicieron trabajos sobre el aborto, realizaron trabajos y los alumnos opinaron de forma anónima.

“Desde mi materia les enseño que sean personas pensantes, que reflexionen, críticas”, manifestó en diálogo con Radio News.