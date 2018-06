Economista pronostica “una crisis social importante” en Argentina

Para Guillermo Knass “estaba cantado” el fracaso del gradualismo a partir de la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Dijo que el acuerdo con el FMI no detuvo “la turbulencia” porque persisten problemas de fondo. Señaló que al recientemente renunciado Federico Sturzenegger le impusieron dos tareas incompatibles: reducir la inflación y emitir para financiar el déficit y que esa incompatibilidad lo llevó al fracaso en su tarea de sostener el valor del peso. Considero que “el que se tenía que ir era Dujovne”. Indicó que en los próximos meses la inflación superará a los aumentos salariales y a la gente comenzará a faltarle la plata. Estimó que un dólar a 28 pesos es razonable teniendo en cuenta el contexto y advirtió que seguirá subiendo si la inflación no disminuye.

Guillermo Knass – Radio Libertad

El economista Guillermo Knass consideró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no trajo tranquilidad a los mercados porque no soluciona per se los problemas estructurales que desataron la corrida cambiaria. “Ya está el acuerdo, hay una certeza en el mercado de que los dólares van a venir, pero tenés un problema de fondo que no lo arreglás con un acuerdo con el FMI. El acuerdo te da una cobertura para saltear las crisis de balanza de pago, pero tu problema de fondo es que no crecés, atrasás el tipo de cambio y tenés un agujero fiscal, todo eso en algún momento te pasa factura”, dijo en diálogo con Radio Libertad.

Indicó que el dólar está alcanzando el precio en el que debería estar. Recordó que en un informe de su autoría que data de abril, estimó que la cotización del dólar debería ser de 26,20 pesos solamente para trasladar la inflación y agregó que hay otros elementos que empujan al dólar en Argentina, como la necesidad de endeudamiento y la suba de intereses en Estados Unidos.

Consideró que un tipo de cambio a 28 pesos sería lógico considerando el contexto pero advirtió que si la inflación no se detiene, tampoco lo hará el dólar. “Las estimaciones están dando un 30 por ciento de inflación y esto se va a agravar más”, estimó.

Advirtió que la dinámica inflacionaria generará una “crisis social importante” que ganaría intensidad en los próximos meses. “En un mes termina el efecto de los aumentos de sueldo para los empleados que cerraron paritarias entre 15 y 20 por ciento. Lo que va a pasar después es que la gente va a notar que la plata no le alcanza, que el aumento que le dieron no cubre la inflación”, explicó.

Knass se refirió a la salida del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Consideró que el funcionario cometió un error importante al no prever la magnitud de la crisis que enfrentaba la economía argentina, pero opinó que las causas principales del desequilibrio que atenta contra la estabilidad no fueron responsabilidad del Central.

Dijo que Sturzenegger a tenía “dos tareas casi incompatibles, bajar la inflación y por otro lado emitir para asistir al verdadero problema de fondo que es el déficit fiscal”. Explicó que para resolver el dilema, tuvo que recurrir a las Lebac para rescatar los pesos que debía emitir para financiar el déficit y que estos no alimentaran aún más la inflación.

Para Knass, las expresiones de optimismo del Gobierno a raíz del acuerdo con el FMI se formularon con el objetivo de mejorar el humor pero carecían de sustento real. “Tenés déficit fiscal, un déficit comercial tremendo, no hay perspectivas de crecimiento económico, bajo qué fundamentos podés decir que esto se va a tranquilizar”, dijo.

Opinó que “el que se tenía que ir era (el ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne, porque no está haciendo nada por bajar el déficit y está obligando al Central a que en vez de preocuparse por la inflación tenga que asistir al Tesoro y por otro lado hacer una fiesta del endeudamiento que el que hizo esa fiesta (Luis Caputo) ahora le premian con el Banco Central”.

En ese punto, Knass cuestionó con dureza la política de endeudamiento ejecuta Caputo. “Colocar deuda no es un éxito, menos si es para financiar gastos corrientes, eso te demuestra que tu país es un desastre. Estamos comprometiendo las generaciones futuras por no hacer lo que tenés que hacer que es achicar tu déficit”, dijo para luego aseverar que “se sabía” que el programa de gradualismo iba a fracasar ni bien Estados unidos subiera un poco sus tasas.