Tras el acuerdo con el FMI, la disparada del dólar ya acumula un 11,3%

El acuerdo entre la Argentina y el FMI no aplacó la voracidad de la city porteña por el dólar. Este jueves el billete verde se disparó un 6,4% ($ 1,7) alcanzando el récord histórico de $ 28,44 en agencias y bancos de la city porteña.

Sin embargo, la brusca devaluación del peso acumula un 11,3% en las últimas seis ruedas y en lo que va del año registra un alza del 50,2%. La disparada de la moneda estadounidense se produjo debido al incierto contexto generado tras el reciente pacto con el organismo multilateral por el crédito Stand By (este jueves se conoció la letra chica del préstamo).

“El acuerdo con el FMI si bien permite flotación administrada del tipo de cambio, difícilmente el organismo acepte utilizar reservas ante eventuales corridas. El dólar deberá flotar en contextos de turbulencias para asegurar el repago de la deuda incluso en los peores momentos”, estimó la consultora Econométrica.

El economista Gustavo Ber indicó que la suba se produjo debido a “una demanda acelerada que no encuentra oferta privada”. No obstante, consideró que además de la confusión que genera el accionar de la autoridad monetaria no debería descartarse que un tipo de cambio más alto sea también “una decisión post acuerdo con el FMI”. En ese contexto, agregó que no habría que descartar un proceso de “overshooting” (implica que la divisa suba más de lo necesario para bajar posteriormente a un nuevo equilibrio) logrando que la demanda se frene sola.

El jueves pasado, en la previa al anuncio oficial del acuerdo con el FMI, la moneda estadounidense cerró en $25,7. Al día siguiente, tras la oficialización del pacto con el organismo, el dólar trepó a $ 26,2 subiendo cincuenta centavos respecto al cierre anterior. Al lunes siguiente, el billete verde pareció encontrar un nuevo techo al cerrar la jornada en $ 26,3.

Sin embargo, la moneda estadounidense volvió a tomar impulso con el correr de los días. Este martes el dólar cerró su cotización en pizarras en $ 26,7, el miércoles subió otros treinta centavos para llegar a los $27 y este jueves pegó otro salto hacia arriba al tocar su máximo histórico de $28,7.

