Es de Interés provincial el ícono del mate como “emoji” en redes sociales

Se aprobó este jueves el proyecto que declara de interés provincial la campaña digital, “un emoji para el mate”, que propone la inclusión del ícono del mate como emoji en aplicaciones móviles y el uso en redes, presentado por los diputados renovadores, Roque Gervasoni y Silvada Giménez.

Destacan los legisladores en sus fundamentos la importancia de éstos íconos en las comunicaciones diarias a través de los soportes digitales y las redes sociales, precisando que “el consorcio UNICODE, la organización que estandariza los emoji, aprobó el diseño del mate y otros emojis seleccionando a los finalistas”.

Daniela Guini una de las que elaboró el proyecto del emoji del mate dice: “América Latina no tiene ningún emoji que nos represente, y que sea el mate es un orgullo para nosotros, fue el ícono más querido en las encuestas porque no solamente representa a la Argentina si no a muchas nacionalidades. No solo Latinoamérica sino también países europeos lo consumen bajo influencia latina, dado que es conocido mundialmente. Martin Zalucki y Emiliano Panelli fueron los diseñadores del emoji del mate, dibujando la calabaza con yerba y la bombilla”.

Agregan los legisladores que “una imagen vale más que mil palabras y los emojis llegaron al lenguaje cotidiano de las personas para comprobarlos, y si hay uno de los tacos mexicanos o el sushi japonés como no va haber uno para el mate que se toma en Argentina, Latinoamérica y varios países del mundo. Invitamos a todos los misioneros a enviar el hastag #emoji del mate y mostrar que el mate es culturalmente relevante”.

Debate con actores reiterados

Una vez más el debate en la Legislatura misionera tuvo como protagonistas al diputado por el Partido Agrario y Social (PAyS) Martín Sereno y los diputados Gustavo González y Ariel Pianesi de la UCR en el interbloque Cambiemos. Esta vez la discusión tuvo como disparador un video que proyectó Sereno sobre la situación actual de la economía argentina, donde mostraba una disertación crítica del economista oficialista Carlos Melconian, una socióloga francesa hablando sobre el neoliberalismo financiero y el FMI y un discurso del ex presidente Raúl Alfonsín al presentar un proyecto de comunicación sobre deudas de fondos nacionales del programa Hambre Urgente.

De inmediato toma la posta el diputado radical Ariel Pianessi, desacreditando a Sereno para hablar de su partido y del ex presidente Alfonsín de quien dijo ser admirador y nuevamente argumentó el ya remanido discurso del gobierno anterior al que califico de un grupo de empresarios amigos que se aprovecharon del país.

Rápido de reflejos, Sereno pidió la palabra para recordar a Pianessi los favores recibidos por la familia Macripor parte del ex ministro de Economía Domingo Cavallo y la estatización de la deuda privada en uno de sus ministerios y la condonación de deuda en otra.

También el diputado radical Gustavo González, se quejó por el video que mostró Sereno argumentando que no tenía que ver con el proyecto de comunicación presentado a lo que el legislador de PAyS, respondió nuevamente argumentando que lo que mostró es lo que está ocurriendo en el país y la provincia, con las medidas económicas del Gobierno nacional y en acuerdo con el FMI.

Lo que llama la atención es que de cuarenta legisladores, quienes siempre toman la posta en los debates con encendidos y confrontantes argumentos son los diputados radicales y el presidente del bloque del PAyS, sin haber participación de legisladores de la Renovación ni de representantes del PRO, éstos ni siquiera para defender al Gobierno nacional que es el caballito de batalla de Sereno solo refutado por los diputados radicales.