Con éxito, abrió sus puertas FETUR 2018

Pasadas las 14 horas, en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú, se realizó la apertura oficial de la Feria de Turismo Regional “FETUR 2018”, miles de personas recorrieron el predio en esta primera jornada desde la mañana de este jueves conociendo las propuestas de los diferentes destinos, agencias y demás que exponen en la feria. Y para sorpresa de los organizadores a las diversas disertaciones que se desarrollaron este jueves, debieron agregar lugares, ya que hubo más interesados de lo previsto en cada una de las charlas.

Este jueves 14 de junio, con total éxito abrió sus puertas la Feria de Turismo Regional en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú. A las 10 de la mañana comenzaron las disertaciones que continuaron su desarrollo hasta la tarde.

En tanto que pasadas las 14 horas se realizó la apertura oficial del evento con corte de cinta, en la oportunidad el intendente de Iguazú Claudio Filippa agradeció a todos los participantes de FETUR 2018 por confiar en la organización y formar parte de la feria.

Además manifestó que “esperamos que este sea solo el comienzo de muchas FETUR más, cada año más exitosas y más convocantes, porque el destino Iguazú tiene todo para contar con una gran feria de turismo que sea un referente no solo nacional y regional, sino también mundial. Debemos soñar en grande, y no parar hasta un día quien sabe, llegar a ser como la FITUR de Madrid, no es algo inalcanzable, requiere mucho esfuerzo y dedicación pero contamos con un capital humano excelente y la infraestructura y la conectividad nos acompañan en este objetivo, asi es que estoy muy contento de concretar este sueño y de seguir adelante, imaginando todo lo que se viene a partir de este primer paso”.

En este marco, también habló Juan Carlos Espinoza, vicepresidente de la AHT a nivel nacional, “estamos felices de poder inaugurar esta feria, porque entendemos que es algo que se debió haber hecho hace rato pero por las cosas de la vida se dio en este momento, que entendemos que es el momento justo y el mejor” aseveró.

Además destacó “las expectativas que tenemos son las mejores, porque queremos que este sea el inicio de algo que crezca y se posicione en el tiempo, la primera feria de muchas más, porque la idea es que se posicione de manera local, provincial, regional, nacional e internacionalmente”.

Y agregó “porque consideramos que tenemos las herramientas, la infraestructura, capital humano muy valioso para que esto crezca de la forma en la que queremos, y además tenemos la conectividad que estamos mejorando cada día más”.

“Así es que reitero tenemos las mejores expectativas, y tenemos ilusión y esperanza de que esto crezca mucho porque realmente creemos que se puede y contamos con todo para lograrlo” finalizó Espinoza.

Por su parte el subsecretario de turismo de Misiones Francisco Perié señaló que “es una experiencia nueva y muy buena, y un esfuerzo de mucha gente para poder concretar este evento, una oportunidad única para que todos los operadores nacionales y regionales puedan venir al destino a conocerlo y a negociar sus productos, conociendo porsupuesto todo lo que nosotros tenemos para ofrecerles. Me parece una espectacular puesta en marcha, y que en este primer día brilla con mucho éxito, y que esperamos de verdad que haya llegado para quedarse”.

Todo un éxito

En tanto que el presidente del Iturem Leopoldo Lucas, principal impulsor de la feria, manifestó “para nosotros significa mucho esta feria porque era un desafio inmenso, mucho trabajo de un montón de personas hicieron que esto sea todo un éxito. En nuestro esquema para la feria, habíamos previsto casi 60 stands (más grandes y más pequeños) por ser la primera edición, y tuvimos que ampliarlo por la demanda que tuvimos, llegando a 70. Eso nos habla del interés y la confianza del sector para participar y formar parte de este evento, que pretendemos que vaya creciendo año a año”.

También resaltó las ponencias realizadas “las disertaciones que se brindaron este jueves también fueron realmente un éxito desde la mañana y hasta la tarde, tuvimos que agregar lugares y espacios en las charlas, porque todos los participantes del sector e interesados asisten a las charlas teniendo en cuenta la programación. Mucha gente incluso entra a la feria a preguntar los horarios y piden el cronograma porque les interesan las capacitaciones y disertaciones que estamos brindando en FETUR. Y este viernes también tendremos presentaciones de varios destinos dentro de la feria, ademas de las charlas”.

“El éxito de la feria también lo vemos plasmado al contar hoy con el INPROTUR, la CAT, el Ministerio de Turismo de la Nación exponiendo los destinos de Argentina, o los medios de transportes turísticos mas importantes, como ser Aerolíneas Argentinas o Crucero del Norte, tampoco quiero dejar de mencionar al Ministerio de Turismo de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de Entre Ríos, de Misiones, el Consejo de Turismo del Litoral y de destinos tan consolidados como ser Carlos Paz, Calafate, Bariloche, y otros destinos del país y de la provincia de Misiones, además de interesantes propuestas de Brasil como las termas de Jurema y propuestas de nuestros hermanos de Paraguay, como así también la importante presencia del sector privado, porque nos acompañan las empresas más renombradas del sector” resaltó Lucas.

Y explicó “estas ferias sirven muchisimo no solo por las rondas de negocios sino por todo lo que se genera alrededor, para que los participantes puedan venir a conocer nuestro destino, vivirlo y disfrutarlo personalmente, porque no es lo mismo mostrarles folletos o videos que estar aquí y vivir el destino Iguazú en vivo y en directo, tienen la posibilidad de conocer unos 20 atractivos que tenemos dentro del destino, las 14 mil plazas con las que contamos, nuestra maravillosa gastronomía que ya es marca registrada en la región y también la conectividad que va mejorando cada día más para facilitar el armado de paquetes turisticos desde diferentes puntos del país y el exterior”.

En este sentido agregó “además creo que con la realización de esta feria, abrimos la puerta para que otras ferias se interesen también en venir a hacer pie en Iguazú, que cuenten con Misiones para el desarrollo de sus eventos, porque entendemos que nos posicionamos cada vez mejor como un destino de naturaleza pero también de eventos”.

Y para finalizar sostuvo “este es un comienzo muy auspicioso para nosotros que nos demuestra que estamos en el buen camino, el del crecimiento y el desarrollo de nuestro destino. Auguramos que este sea el inicio de muchas FETUR más porque tenemos todo para hacerlo, tenemos infraestructura, tenemos recursos humanos, y tenemos un destino de maravilla que da para mucho más, por eso confiamos en que comenzamos como una feria regional, pero en los proximos años nos iremos consolidando como una feria de destinos no solo nacionales y regionales, sino también internacionales”.

Cabe destacar que FETUR 2018 fue declarada de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Turismo de la Nación a través de una Resolución y de interés turístico por el Ministerio de Turismo de Misiones a través de la Resolución N° 138.

Las disertaciones

Este jueves 14 y viernes 15, además de las exposiciones de los diferentes stands dentro de la feria y de las rondas de negocios que se desarrollarán en el predio, también habrá interesantes ponencias referentes a temas de la actualidad, con algunos renombrados disertantes, entendidos en cada materia a desarrollar.

Las disertaciones girarán en torno a la competitividad, la sustentabilidad, la conservación y el cuidado del medio ambiente, el desarrollo del turismo receptivo, del turismo aventura, turismo comunitario, Ecoturismo, Responsabilidad Social Empresaria y líneas de financiamiento para empresas turísticas.

Tambén habrá ponencias sobre estrategias para competir en mercados internacionales, sobre las plataformas de Marketing Digital como socios estratégicos en el turismo. Y como cierre de la última jornada el INPROTUR (Instituto Nacional de Promoción Turística) y la CAT (Cámara Argentina de Turismo) brindarán una charla sobre comercializar en el extranjero.