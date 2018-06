Tras la confesión de Valeria Bertuccelli, Ricardo Darín dio una indignante respuesta

El actor utilizó Twitter para dejar en claro su postura, aunque no se la jugó del todo.

La denuncia fue contundente. Después de tres años de hermético silencio, pese a que el verdadero motivo de su salida de la obra Escenas de la vida conyugal era un secreto a voces en el ambiente, Valeria Bertuccelli rompió el silencio y reveló que dejó el espectáculo por los malos tratos de su coprotagonista, Ricardo Darín.

Valeria Bertuccelli habló del infierno que sufrió al trabajar con Darín: “Me sentía reducida”

“Fue la primera vez en mi vida que sentí la maldad. Pensé que se iba a avivar e iba a pedir disculpas antes, para que yo no tuviera que hablar”, advirtió la actriz en diálogo con Luis Novaresio por A24.

Según Bertuccelli, su compañero de elenco la “reducía” y “destrataba”. Además, denunció que también hubo diferencias en el cachet: “Yo cobraba 6 puntos y tuve que pelear para llegar a 8 mientras que Ricardo cobraba 30. Durante mucho tiempo, al dar entrevistas a la prensa, pedía que no me hablaran de él. Y me hizo mucho ruido no hablar”.

Darín se llamó a silencio, aunque dejó en claro su postura desde Twitter. ¿Qué hizo? Se encargó de darle “me gusta” a muchos comentarios que cuestionaban a la actriz. “Entonces mintió en el programa de radio Perros de la calle”, alegó una usuaria. “Aguante Darín”, sumó otro. “Darín es incapaz de hacer sentir así a una compañera”, fue otro de los mensajes destacados por el actor.

Sin embargo, la propia Bertuccelli explicó el motivo de su silencio. Incluso, reconoció que formó parte de un arreglo. “Cuando volví de vacaciones me encuentro con que ya habían anunciado y que no lo habían hecho de la manera en que me había propuesto la jefa de prensa, Raquel Flotta, que era decir que a ambos nos habían salido películas para hacer y que por eso interrumpíamos, y que luego, cuando Ricardo retomaría con otra actriz, diríamos que era porque yo no podía hacer teatro en ese momento”.

La llamativa salida de Valeria fue acompañada por una “campaña mediática” muy agresiva y misógina. “Largaron que me había enamorado de Ricardo y que mi marido me sacó de una oreja de la obra. ¡Siniestro! A mí nadie me saca de una oreja de ningún lado. Como mujer, me sentí reducida. Dejé una obra exitosa porque no resistía los malos tratos. Muchas veces hasta me desmayé en bambalinas porque no soportaba la situación”.

