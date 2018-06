Transformaciones de la vida cotidiana: derechos, ciencia e inconsciente

Julia Pernía, analista y miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, docente del instituto Oscar Masotta, delegación Posadas, visitó Misiones Online, y reflexionó acerca de las transformaciones de la vida cotidiana, la incidencia de lo público y los cambios efecto de la ciencia; y los nuevos derechos adquiridos. Cómo las palabras que ordenaban una determinada época y regían la vida de las personas, están hoy cuestionados por distintos discursos o debates, además de las consecuencias del avance de la Ciencia.

En la anterior edición Julieta Ríos comenzó planteando las transformaciones de la vida cotidiana por el lado de la familia. De cómo se modifica la familia a partir de lo que ocurre en la esfera de lo público. Es decir, lo social tiene cambios que tienen que ver en gran parte con nuevos derechos que surgen por ejemplo a partir de las luchas sobre la igualdad de género. Esto cambia y es algo que nosotros podemos constatar fenomenológicamente. Podemos notar las transformaciones de la familia o lo que era la familia tradicional que suponía esa reducción, ese pasaje de del matrimonio, a la pareja conyugal y con ello a la procreación, a los hijos como fruto de esa unión.

Jacques Lacan, parte planteando que la familia es una institución que nos distancia sobre todo del orden animal. La estructura del lenguaje como universal, hace posible estas permutaciones. La comunidad, lo social, la cultura, la familia, no pueden concebirse sin la estructura del lenguaje que como tal nos preexiste.

La familia como institución no es separable de los acontecimientos históricos, de los acontecimientos sociológicos, de los acontecimientos políticos. Porque por ejemplo, el marxismo, el feminismo, han cuestionado la idea o el lugar de la familia en la sociedad moderna. El sentimiento moderno de la familia. Por ejemplo por el lado del marxismo podemos decir que la familia que está inscriptaba en un Estado burgués implicaba cierta reproducción de un orden establecido. Y por el lado de los feminismos algo similar, que tiene que ver con denunciar el orden impuesto por el patriarcado. Estas luchas de particulares, de conjuntos se traducen en derechos. Podemos ejemplificar, el derecho al voto, la igualdad de condiciones laborales, la posibilidad de decidir sobre la sexualidad, sobre la reproducción. Hoy estamos en pleno debate legislativo en torno a la legalización del aborto. También hay que plantear que muchas de estas cuestiones y derechos son posibles porque nosotros tenemos cierta incidencia de la ciencia que posibilita que estos derechos puedan ser posibles. Hay un catálogo que va desde la inseminación artificial, la donación de óvulos o espermatozoides, la fecundación in vitro que definitivamente modifican las estructuras de parentesco y de filiación. También las formas en que son concebidas la maternidad y la paternidad…

¿Estas son cuestiones emergentes que va apareciendo deben ser nombradas o reconocidas?

El avance de la ciencia introduce o posibilita esta serie de derechos. O esta serie de cambios en la vida cotidiana no solamente en torno a la reproducción o la sexualidad sino en torno a todas las esferas de nuestra vida…

