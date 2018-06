Rubén Costas: “Frente a un abuso de posición dominante de Arauco sobre precios la materia prima de chip se necesita regular el mercado”

El ingeniero forestal Rubén Costas pidió retomar la necesidad de regular el mercado de productos forestales con destino a pasta celulósica a través del Instituto Forestal Provincial, que fue creado por ley pero aún no está reglamentado para su puesta en funcionamiento. “Se compraría a 88 dólares la materia prima para producir una tonelada de pasta celulósica y se vendería a un precio internacional cercano a los 800 dólares”, estimó el ingeniero. “Hay un abuso de posición dominante de Arauco, que fija precios y distorsiona el mercado, sin que nadie sin que nadie intervenga”, cuestionó.

Rubén Costas, además de productor, es un académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM. En la entrevista con Radio Libertad precisó que “en Misiones hay otros 4.500 pequeños productores más y otros 500 actores en otra escala, que se encuentran en un mercado de posición dominante sobre la fijación de precio de la materia prima, ya que hay solo dos actores que rigen en el mercado de oferta de los subproductos forestales como son el chip, raleo y leña (Arauco y Papel Misionero), donde pagan un mal precio al productor. Hoy prácticamente es pérdida o antieconómico vender los subproductos forestales, según la distancia”, admitió.

Seguido, el profesional analizó, según estimaciones de la última publicación del boletín de precios de referencia del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM) correspondiente al cierre de abril de 2018, que el precio promedio de trozas pulpables puestos en la planta de Arauco Argentina en Puerto Esperanza rondaba los 400 pesos la tonelada, que convertidos a valor de dólar actual redondeado en 27 pesos resultaría 16 u$s/ton. “Con lo cual comprarían a unos 88 dólares la materia prima que necesita para producir una tonelada de pasta que tiene un precio internacional cercano a los 800 dólares”, estimó.

En este contexto, cuestionó que “el abuso de posición dominante de la gran empresa no puede ocurrir de manera tan injusta y tan distorsionada en el mercado, sin que nadie lo note, sin que nadie intervenga. Se esperaba de las medidas anunciadas para la competitividad de las grandes empresas, un impacto positivo sobre la actividad del conjunto del sector forestal, pero estas no produjeron “derrames” en los productores de materia prima, que por la naturaleza de la producción forestal siguen obligados a vender este tipo de madera al precio que establece prácticamente un solo comprador”, insistió el profesional.

De esta manera, Costas sostuvo que “se necesita avanzar en la reglamentación de la Ley que dio creación en 2016 al Instituto Forestal Provincial. La legislatura de Misiones tomó nota de los recurrentes planteos sobre este tema, y sancionó la ley XVI – Nº 120 que establece este espacio para discutir estos temas entre todos los actores en una mesa. Las posiciones dominantes de mercado, como monopolios y oligopolios que actúen en detrimento de productores y elaboradores es un tema a revisar para acordar entre los distintos sectores de la cadena foresto-industrial el precio de los productos forestales”, reclamó el productor de Eldorado.

“Cada vez está más lejos la brecha de lo que la industria paga al productor. Es difícil la regulación y nadie la quiere. Pero no puede ser que no haya nadie que se fije en la situación de cómo está funcionando este mercado en Misiones. En el capitalismo también hay reglas, hay observación para evitar abuso de posición dominante. Y esto es lo que buscamos desde hace mucho tiempo los productores forestales misioneros. Después de 50 años de actividad, es momento que todos los actores de la cadena participemos de los beneficios y que la torta se reparta entre todos, en forma más equilibrada. No podemos seguir regalando la madera o que nos quede como clavo en la chacra”, concluyó.

Por Patricia Escobar