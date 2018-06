Diputada Giménez presenta proyectos de ley sobre violencia laboral

La diputada renovadora y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Silvana Giménez, presentó dos proyectos de ley, uno sobre violencia laboral en los tres poderes del Estado y un segundo que propone la creación de un Observatorio sobre la misma temática en el Ministerio de Trabajo de la provincia.

En una entrevista con Canal 12 la diputada comentó que se trata de dos proyectos de ley que “estuve exponiendo, uno se trata de una ley sobre violencia laboral en el ámbito de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial para sancionar o erradicar la violencia laboral y

proteger también a los trabajadores víctimas que hacen las denuncias”. Precisó Giménez que, “también en otro proyecto de ley propongo un Observatorio de Violencia Laboral dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia”, para agregar que, “esto tiene que ver también con algunos eventos que me tuvieron a mi participando, acá mismo en la Cámara” refiriéndose sin nombrarlo a su par, el diputado del interbloque Cambiemos Javier Mela, con quien tuvo un cruce de palabras en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales el día que concurrió el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, para exponer sobre los casos de denuncias de cohecho que pesan sobre agentes de ésa cartera.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, comentó que, “siendo una diputada a mí me violentaron en la Comisión públicamente, por eso me parece muy importante tener leyes y tener herramientas para poder defendernos y realizar todas las denuncias pertinentes que tenemos que hacer y tener un procedimiento además”. Explicó la legisladora que la discusión surgió por un proyecto y por una visita, “es una potestad que tiene la presidencia de la comisión de traer invitados en referencia a diferentes proyectos que manejamos. No me dejaba exponer, no me dejaba hablar, me levantó la voz y eso es violencia, eso es misoginia porque soy una mujer y la verdad que no está bueno porque este es nuestro ámbito de trabajo”.

Mencionó también Giménez el caso de la denuncia realizada hace unos días por la Defensora del Pueblo de Oberá, Patricia Nittmann, “quien hace una denuncia por violencia verbal, las mujeres se están animando a denunciar y eso es muy bueno, poner límites y no tener

vergüenza”.

Discusión entre pares

Las diferencias entre la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Silvana Giménez (Frente Renovador) y el diputado Paulino Mela (UCR-Interbloque Cambiemos), que también integra la comisión surgieron cuando el legislador, que llegó tarde a la reunión, reclamó que no le habían avisado de la presencia del ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, cuando había sido él el autor del proyecto, un de pedido de informes sobre los hechos de los que están sospechados trabajadores de ésa cartera.

La diputada Giménez le explicó que la presidencia de la Comisión tiene esa potestad de invitar al funcionario que considere oportuno, situación que no cuestionaba Mela, sino que no se le había avisado y Giménez le reprochaba su llegada tarde (llegó cuando el ministro Díaz ya había finalizado su intervención) a lo que Mela argumentó que fue al médico, y estos reproches cruzados fue lo que hizo que el intercambio de palabras fuera subiendo de volumen (no de tono), pero no pasó de ahí la situación, a tal punto que en la sesión de ésa misma semana, el diputado radical pidió perdón en el Recinto frente al pleno de la Cámara.