Arrúa: “La creación del Consejo del Turismo es la voz de los municipios donde estamos todos incluidos”

Así lo destacó el ministro de Turismo de la provincia, José María Arrúa. Recalcó además el crecimiento de la industria sin chimenea en la provincia, donde Misiones se distingue por un modelo de sustentabilidad que viene trabajando hace muchos años y va en la vanguardia en el ecoturismo y cuidado del medio ambiente. “Todo suma para que la provincia tenga esta realidad en el sector”, sostuvo.

El Ministro de Turismo de la provincia, José María Arrúa visitó los estudios de Radio Libertad y Misiones Online TV, y habló de diversos temas y sobre la política implementada en lo referido al ingreso de nuevos actores al mercado aéreo que llegan a Misiones. En esta línea subrayó el reciente lanzamiento de nuevas promociones de líneas aéreas que comunicarán Posadas e Iguazú con la provincia de Córdoba. En este sentido el ministro de Turismo destacó la decisión de Aerolíneas. De esta manera, desde este viernes 15 de junio al 23 de julio habrá un 15 % de devolución en 12 cuotas con el Ahora Misiones, en vuelos de Posadas e Iguazú a Córdoba.

En el marco de la decisión de lanzar promociones con el destino Misiones-Córdoba Arrúa recordó que solamente durante el verano 160 mil cordobeses visitaron Misiones, y marcó que “esto es un dato muy importante ya que la provincia es el segundo mercado de Misiones, después de Buenos Aires. El cordobés elige mucho Misiones y Posadas, particularmente”, señaló.

Consultado sobre el contexto económico nacional y el turismo, recordó que a inicios de la gestión hubo una caída en las reservas, cuando el 2016 hubo dengue, la salida del cepo. “La caída fuerte fue hasta mayo, junio y julio comenzó un repunte que siguió creciendo”, indicó.

El funcionario analizó que la industria del turismo es de servicios, donde no es solamente el ocio, sino que va de la mano con la salud, donde la enfermedad que ataca al mundo entero es el estrés y Misiones es un destino que no tiene estacionalidad ya que se pueden ver sus atractivos todo el año: las termas, Cataratas, San Ignacio, etc.

Precisó que once mil personas viven del turismo de forma directa en Misiones, e indirectamente se multiplica por tres.

Arrúa destacó asimismo la creación del Consejo del Turismo que es la voz de los municipios y donde está toda Misiones incluida. La creación de este espació se concretó la semana pasada. El objetivo es generar políticas de trabajo para potenciar este ámbito.

El mismo estará integrado por un representante del Ministerio de Turismo, tres funcionarios titulares de los organismos oficiales municipales de turismo, en representación de las zonas norte, centro y sur de la Provincia; y tres representantes del sector turístico privado. Cada uno durará dos años en su cargo.

Se espera que este Consejo sirva para reunir a empresarios y funcionarios provinciales y municipales, con el objetivo de desempeñar varias funciones que promuevan el desarrollo del turismo: creación de zonas, corredores y circuitos turísticos, desarrollo de políticas de planeamiento estratégico, y fomentación de los atractivos turístico, entre otras.