Afirman que pese a la baja de impuestos y la mayor rentabilidad, aún no hay nuevos proyectos de inversión ni más empleos generados por Arauco

El análisis de la situación actual del mercado forestal, en la que el productor Rubén Costas planteó la necesidad de intervención del Estado por el “abuso” de posición dominante de la gran empresa en la fijación de precios de chip y raleo “comprando a 88 dólares en promedio la materia prima para producir una tonelada de pasta celulósica cuando la venden a 800 dólares en el mercado exportador”, generó diversas opiniones. Para el empresario Daniel Durán, el problema es la sobreoferta de madera y la fuerte presión impositiva sobre la actividad primaria. En tanto, para el subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, Juan Ángel Gauto “hay un gran esfuerzo desde el Estado en generar mejores condiciones de competitividad, desde Nación principalmente para los grandes jugadores como Arauco. Estos tienen el compromiso de generar más crecimiento. Pero hasta el momento en Misiones no existen en carpeta nuevos proyectos de la compañía”.

A través del gobierno nacional, los grandes jugadores de la industria forestal argentina obtuvieron beneficios significativos, desde reducción de impuestos, devaluación de la moneda que los favorece para la exportación, reducción de costos de puertos y habilitación de tramos para el uso de bitrenes, entre otris. “En esto hay un gran esfuerzo realizado por el Estado también, ya que para otorgar estas medidas se han realizado ajustes en otras áreas, se han quitado fondos que antes se destinaban a otros actores Pymes para beneficiar ahora en su desempeño internacional a los grandes jugadores de la cadena foresto-industrial. Si bien no tienen por normativa generar un “efecto derrame” hacia los productores primarios, sí tienen el compromiso de generar crecimiento con empleo e inversión, pero hasta el momento en Misiones no existen nuevos proyectos por parte de la compañía”, sostuvo el funcionario.

Las declaraciones respecto al tema fueron en el marco del análisis que realizaran ayer sobre la actualidad del sector primario forestal en Radio Libertad los ingenieros forestales Rubén Costas y Daniel Durán, donde la concentración, la posición dominante que ejercería Arauco Argentina en el mercado forestal y los bajos precios que se pagarían a los productores por chip y raleo con destino a producción de pasta celulósica volvieron a ser los temas centrales de cuestionamientos a la gran empresa, como también, entre otros factores siguen preocupados por la presión impositiva para la comercialización de la materia prima en la provincia, donde se “sobre cargan con impuestos municipales y provinciales”.

Los profesionales y productores coincidieron en que en la actualidad “se paga muy poco por la materia prima de los subproductos como el chip, raleo y leña, donde si bien la chilena Arauco (ex Alto Paraná) y Papel Misionero (Grupo Arcor) son los principales actores, seguiría siendo la compañía chilena la de mayor poder en el mercado”, explicó Costas.

Esta inequidad perjudicaría la rentabilidad de los productores forestales y fue duramente cuestionada por el productor y académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM. “Uno entiende que las medidas adoptadas por el gobierno fueron positivas para la economía argentina. Desde la eliminación de retenciones nacionales a las exportaciones de pasta celulósica en 2016, seguido por la eliminación de impuestos provinciales a las exportaciones de pasta celulósica desde inicios de 2018, por medio del Pacto Fiscal. Después, buscada o no, se presentó la devaluación de la moneda, que puede seguir adelante en el transcurso del año; y además la aprobación reciente a la utilización de bitrenes para el transporte de productos forestales. Este paquete de medidas estará beneficiando solo a una gran empresa como Arauco”, dijo el productor de Eldorado. Y agregó: “en lo que respecta a los productores de trozas triturables de Misiones, hasta ahora no recibieron aumentos proporcionales por la materia prima que proveen, no se dio el efecto derrame”, recalcó el ingeniero forestal.

Por su parte, el empresario Daniel Durán aportó su visión con diferentes matices sobre si es conveniente o no una regulación del mercado sobre estos productos forestales. “La realidad es que toda la industria de productos forestales paga bajos precios por la materia prima, tanto las fábricas de Celulosa y Papel por la tonelada de trozas triturables como los aserraderos por los rollos. Esto se debe al escenario del mercado actual donde hay sobreoferta de madera, consecuencia de varios factores de la economía argentina que impactó en nuestra actividad. El mercado se acomoda solo, es oferta y demanda. Incluso, Papel Misionero paga menos que Arauco por la tonelada de chip y raleo. La realidad es que los productores estamos sufriendo precios muy bajos por la materia prima”, indicó el empresario.

Por otra parte, explicó que también afectó el desempeño de la actividad aspectos relacionados al clima. “Las pocas lluvias de marzo y abril hicieron que prácticamente todas las industrias tengan sobre stock de madera, por ello pagan menos por los rollos o no los aumentan frente al incremento de los costos de combustible y energía. En lo que va de 2018 el incremento de los costos de servicios y de logística fueron muy fuertes”, detalló el propietario de Selva SRL.

Misiones con políticas inclusivas

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto, ratificó la política forestal del gobierno de la Provincia, que está enmarcada en el acompañamiento de “políticas inclusivas en la cadena de valor foresto-industria”, dijo en la entrevista radial.

El funcionario aseveró que focalizan sus esfuerzos en generar un mejor escenario para captar a potenciales inversores locales para un mejor aprovechamiento de la materia prima. “Mientras Corrientes apunta a lograr proyectos de celulosa y papel con inversores externos, desde Misiones apuntamos a fortalecer a los propietarios locales de Bosques Cultivados hacia proyectos orientados a la generación de energía a partir de biomasa”, diferenció el subsecretario respecto a las políticas que se plantean para desarrollar la actividad en la región.

También se refirió al apoyo desde la Provincia para participar de las reuniones de consenso nacional que permitan avanzar en la prórroga de la Ley 25.080 para sostener la promoción con pequeños productores.

Asimismo, mencionó que se avanza en la ejecución local del Programa de Competitividad y Sustentabilidad Forestal (BID-Nación y Provincia) orientado a mejorar la tecnología y capacitación para pequeños y micro aserraderos, por medio de la inversión del nuevo Centro Tecnológico de la Madera (CTM) en Aristóbulo del Valle, y una nueva línea de equipamiento para producción de remanufactura para agregar valor, adem´s de la puesta en marcha de un vivero modelo en 2 de Mayo, entre otras acciones que enumeró y que asegura conforman el acompañamiento de políticas de desarrollo inclusiva y competitivas para el sector Pyme de la provincia.

En ese contexto, respondió a los cuestionamientos expresados por Durán y Costas respecto a la baja rentabilidad y bajos precios del mercado para los productores forestales, con un “efecto derrame” de parte de la gran empresa que “no se produce”.

El funcionario aclaró, en principio, que “las medidas adoptadas por el gobierno nacional fueron destacadas desde el sector forestal por la representación institucional lograda y por quienes llevan adelante esta Mesa de Competitividad que está encabezada por el Presidente de la Nación. En primer lugar, se destaca la frecuencia con la que se lleva adelante esta agenda nacional con el sector privado, en la que participan representantes de grandes jugadores del sector forestal argentino y de cámaras Pymes. Lo que hemos visto como eje del planteo en esa Mesa Nacional fue el objetivo de avanzar en medidas que permitan recuperar competitividad frente a los mercados externos y en el entorno. Luego, seguramente tendrán que mirar la competitividad puertas adentro. Esto aún no lo han puesto en agenda”, señaló.

“Pero esa es una diferencia con la Provincia, donde tenemos una visión de política diferente con la Nación respecto del acompañamiento de las medidas de competitividad, más allá de que se acompañe desde el Gobierno de Misiones en todas las medidas que aporten al desarrollo foresto-industrial del país, nuestro foco está puesto en la atención de los pequeños productores y las industrias Pymes, en el fortalecimiento de los inversores locales”, precisó el subsecretario.

En este sentido, Gauto sostuvo que se trabaja fuerte en la visión del inversor interno. “No sería necesario un inversor externo en la medida que se tiene capital puesto en el sector forestal argentino. Entre Misiones y Corrientes, la región ya tiene un capital de casi un millón de hectáreas forestadas. No existe una inversión externa que alcance esta cifra de inversión local. Además, tenemos una estructura fuerte, más de 4 mil familias misioneras son dueñas de los bosques cultivado de la provincia”, explicó.

En esa línea, agregó que “más allá de que tenemos un gran jugador externo, una gran empresa como Arauco, que tendrá un 30% del patrimonio de bosques cultivados, en Misiones existe un patrimonio de un 70% en manos de familias misioneras. Y es para estas familias que hay que tener políticas de desarrollo. Por ello, coincido en ese aspecto con los colegas, que la gran empresa no derrama al sector primario por su rol en la oferta y demanda. Pero desde el gobierno provincial estamos en una política activa para acompañar y lograr los beneficios para los pequeños”, fue el mensaje para los productores de parte del representante del gobierno.

Competitividad y concentración

Seguido, en la entrevista radial el subsecretario sostuvo que “se debe comprender que desde Arauco no están obligados normativamente a generar ese “efecto derrame” demandado que plantean desde el sector primario, pero sí tienen un compromiso en demostrar que dan valor agregado, generan empleo y aportan al crecimiento en el entorno donde se desempeñan. El sector privado asumió un compromiso ante la Mesa Nacional de Competitividad donde el Estado cedería algunas medidas para alcanzar el crecimiento, empleo e inversiones en esta cadena productiva. Y esto sí podría medirse en proyectos de nuevas inversiones, de más empleo de parte de la gran empresa. Pero aún nada de eso fue presentado por Arauco, no existe un proyecto nuevo después de las medidas de ajustes de la Mesa Nacional. En lo que va de 2018, aún no tenemos en carpeta ningún proyecto de inversión o ampliación de esta empresa en Misiones. Por lo menos eso no existe hasta el momento”, afirmó el subsecretario.

Gauto recorrió la zona norte semanas atrás y se refirió al modelo de concentración que sigue ejerciendo Arauco en el sector. “La gran empresa mantiene la misma escala y la dinámica de trabajo en la que moviliza recursos humanos, no hay despidos sino rotación de personal, donde van saliendo y entrando nuevos empleados. También me comentaban que se registraron cambios de prestadores de servicios de cosecha forestal o de contratación de proveedores. Ese es su esquema de trabajo y sin dudas afecta a los trabajadores de las empresas de servicios. Arauco tiene un modelo de producción de alta concentración, esto lo sabemos, donde en su política empresaria lleva adelante un análisis de costo, eficiencia y productividad en profundidad, pero en ese análisis no contempla un porcentaje para “distribuir” sus ganancias con los actores más pequeños de la cadena”, describió Gauto.

“Por ello, con el beneficio de la quita de impuestos al sector empresario, que es donde se desarrolla la economía y por donde juega la competitividad, es un riesgo dejar la posibilidad a un actor tan importante de jugar libremente, y es allí donde entendemos hay una mirada incompleta desde Nación. Pero sí está muy claro en nuestra política provincial, donde tenemos en marcha programas concretos de asistencia y atención al productor. Esto se da gracias a una política fiscal clara de la provincia”, defendió nuevamente el subsecretario.

En tanto, respecto de “la gran empresa lo que se espera es que asuma el compromiso de dar crecimiento, valor agregado y empleo”, concluyó.

Por Patricia Escobar