Aborto legal: experto en divulgación científica afirma que “un grupo de células vivas no representan a un ser humano”

Diego Golombek, experto en divulgación científica, consideró que no está bien plantear el debate del aborto en términos de creencias o cuestiones personales. Afirmó que “la vida no comienza en el momento de la concepción, las células están vivas, con lo cual se fusionan dos células y tenemos dos células vivas fusionadas que es un feto o embrión”, señaló y dijo que vida humana es aquella que es independiente.

Diego Golombek. Red Ciudadana.

“El debate en sí habla que algo está cambiando en Argentina, y eso es bueno”, planteó en principio en una entrevista con Red Ciudadana el biólogo y divulgador científico argentino, especialista en cronobiología.

Entre las afirmaciones de Golombek, sostuvo: “Un grupo de células vivas no representan a un ser humano”. Sobre ello señaló que no es lo que piensa sino que cualquiera que haya tenido relación con células, o en un laboratorio sabe que eso no es un ser humano. “Las células están vivas, pero eso no quiere decir que sea un ser humano, es diferente la cuestión de vida y vida humana. Tenemos cientos de células vivas”, explicó. “No hay nada que discutir en cuanto al concepto científico de vida humana”, aseveró.

Consultado sobre en qué momento de la gestación comienza a ser vida humana, señaló que “la vida no comienza en el momento de la concepción, las células están vivas, con lo cual es cierto que se fusionan dos células y tenemos dos células vivas fusionadas que es un feto o embrión”.

Respecto a la vida humana indicó que uno de los criterios que se podría plantear es de vida independiente. “Los virus son bichos o cosas pero no están vivos. No es un ser vivo porque no tiene vida independiente. Una vida humana es aquella que es independiente, en este caso de la madre”, declaró.

Señaló además que podemos tener otros consensos, como de qué es una persona. En este caso dijo que es alguien que tiene un pensamiento, una historia, una cultura, y para ello necesitamos un requisito que es el desarrollo de la corteza cerebral. “Esto tarda bastante en desarrollarse como tal, como tres o cuatro meses de gestación”, indicó.

Consultado sobre un bebé con 8 meses de gestación dijo que ahí efectivamente entra un consenso que excede a la ciencia, como una cuestión de salud del feto y de la madre. “No es un problema simple”, consideró.

Golombek está a favor de las despenalización del aborto “porque es algo que ocurre y seguir penalizándolo es atrasar”, expresó.

Para Golombek los científicos deben proveer evidencias para una discusión.