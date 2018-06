Violento temporal dejó un muerto y daños materiales

El gobernador Hugo Passalacqua recorrió junto a integrantes de su gabinete la zona que fue devastada por la tormenta que azotó a gran parte de la provincia en las primeras horas de ayer y de manera particular golpeó en el Paraje Yapeyú y zona aledaña, en el municipio de Colonia Guaraní.

Según relataron los habitantes de esta zona rural, los fuertes vientos “parecía ser un tornado” y según se pudo apreciar durante el recorrido, los daños incluyeron una persona fallecida, una mujer en grave estado que permanece internada, casas destechadas, paredes de material derribadas, incontables árboles arrancados de cuajo y chapas de zinc que fueron a parar a la copa de los ejemplares que lograron permanecer de pie. Llanto, desolación y angustia en los rostros y en las palabras de quienes sumaban sus impresiones al contarle al Gobernador cómo habían vivido este inusual fenómeno meteorológico.

Passalacqua visitó primero a las dos familias que permanecen refugiadas en el salón municipal, en el centro de Colonia Guaraní y luego recorrió los parajes de los alrededores de este municipio, epicentro de las intensas ráfagas que llegaron alrededor de las 5 de la madrugada.

Horas más tarde, ya en un acto de entrega de maquinaria agrícola en Dos de Mayo, el Gobernador se refirió a la trágica tormenta que afectó a la zona centro provincial. “Vengo del Paraje Yapeyú, Colonia Samambaia, Colonia Guaraní, Los Helechos, donde en un tremendo temporal, un comprovinciano falleció tratando de rescatar a su hijo y donde además de otros daños, una escuela quedó pulverizada por el viento. Estábamos recorriendo la zona afectada, hablando con las familias…y pensé qué difícil es levantarse de esta situación, no se puede estar peor, hay gente que se quedó sin casa, sin cama, sin nada…la escuelita quedó destrozada, voló todo, estaban estampadas las chapas contra los árboles, las casitas de material fueron volteadas” describió Passalacqua, notablemente emocionado. “Yo decía de dónde saco energía para darles energía, porque a la esperanza hay que cuidarla….Y esa gente con una sabiduría y humildad bien misionera, me terminaron dando energía a mí, ellos me transmitían energía a mí para que los pueda ayudar”, concluyó.

Junto al Gobernador, el subsecretario de Protección Civil, Enrique Parra; el ministro de Salud Pública, Walter Villalba; el de Gobierno, Marcelo Pérez y el jefe de Gabinete, Adolfo Pischik se pusieron a disposición de los afectados y ordenaron la inmediata atención de las familias.