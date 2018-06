Mundial2018: ¿por qué todos los apellidos terminan con “-son” en Islandia?

Islandia será el primer rival que la Argentina tendrá que enfrentar en el Mundial Rusia 2018. El equipo europeo llega por demás motivado para el partido que se jugará en Moscú este sábado: para ellos será el debut en una Copa del Mundo. Y sueñan con hacer historia, con seguir despertando la simpatía del mundo del fútbol. Esa que comenzó hace dos años en su histórica Eurocopa, en Francia, donde llegaron hasta cuartos de final al dejar en el camino, por ejemplo, a Inglaterra.

