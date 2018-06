Mundial2018: “Es un honor haber sido convocado para dirigir el partido inaugural” dijo el árbitro misionero Néstor Pitana

A través de Twitter mostró su felicidad. Arbitrará el juego entre Rusia y Arabia Saudita el jueves a las 12 horas por la primera fecha del Grupo A de la Copa del Mundo. El encuentro se jugará en el Estadio Luzhniki, en Moscú.

Es un honor haber sido convocado para dirigir el partido inaugural, espero estar a la altura!

It is an honor to be in the inaugural match, I hope to be up to the task!

Для меня большая честь быть вызванным, чтобы возглавить инаугурационный матч, я надеюсь выполнить эту задачу!

