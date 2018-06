La empatía es lo sustancial en la Educación Emocional

La autora del proyecto de ley sobre Educación Emocional, diputada del Frente Renovador de la Concordia Social, María Inés Rebollo, visitó los estudios de Misiones On Line TV para contar en que consiste la educación emocional y que contempla el proyecto de su autoría que se estima se aprobará en el presente período legislativo.

Explicó la legisladora que la educación emocional es una innovación pedagógica, “una estrategia educativa de promoción de la salud. Justamente tomamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud para desarrollar aquellas habilidades que permiten conocernos a nosotros mismos y también reconocer nuestras emociones y las ajenas, cuando decimos reconocer nuestras emociones nos referimos a la autoestima, el autoconocimiento, la autorreflexión, la autoconciencia y cuando hablamos de reconocer las emociones en los otros

es donde hablamos de la empatía”. Agregó Rebollo que decimos muy fácilmente el termino empatía, “pero la empatía es lo sustancial de la educación emocional porque es vital la relación con los otros y para poder relacionarnos con los otros tenemos que tener una seguridad de nosotros mismos y eso es lo que hay que trabajar desde la familia y la escuela, por eso esto comienza con el nivel inicial”.

También se refirió a la comunicación considerándola de importancia en la interrelación dado que implica observación, dialogo, “cómo comienzo el día en mi casa, como comienza el día con mis estudiantes y como establezco el vínculo con ellos, de eso depende el éxito de la clase para que se dé el proceso de enseñanza y exista aprendizaje”.

Abordando directamente el proyecto detalló la diputada que el primer capítulo dice “establecer en la currícula educativa de la provincia de Misiones sobre las bases y principios de la educación emocional en los establecimientos de orden público y privado, de manera transversal e instalar como materia el proceso, en los institutos de formación docente que es donde el docente se está formando”, para agregar que “como dice transversal tenemos que trabajar con los docentes que entendemos por transversal, es aquel contenido que cruza, que viene a nuestro encuentro dentro de la currícula que tengo dentro de mi especialidad, que puede ser geografía, matemáticas, plástica, cualquiera de estas áreas del conocimiento e implica también gestionar nuestras emociones”.

Enfatizó que la mejor manera que entrar en esta interacción es “comunicándonos de la mejor manera y para comunicarnos de la mejor manera tenemos que entrar en esa ida y vuelta de saber escuchar, permitir que el otro hable, entonces para que esto se lleve adelante van a tener capacitación los docentes alrededor de los pilares de la educación emocional intrainstitucional, interinstitucional e intrapersonal y donde podamos poner en juego estas relaciones y las emociones para vivir en armonía, para poder comunicarnos bien y de esa

manera llevar adelante todo el proceso cognitivo”.

Otra de las facetas que destacó la diputada Rebollo es la educación integral que se busca con esta nueva herramienta educativa, “donde hay tres patas fundamentales, la inteligencia cognitiva, la inteligencia afectiva, emocional en este caso, y por supuesto el uso y el

conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, eso conforma una educación integral” y explicó que la capacitación esta prevista con docentes, con estudiantes y con familias. “Alrededor de estos pilares que son la educación emocional como

soporte de todo nuestro desarrollo cognitivo. Por qué soporte, porque si nosotros estamos armónicamente bien, nos sentimos bien, no tenemos cargas emocionales que podemos traer de afuera, que podemos traer de nuestra propia familia podemos encontrar que nos cargamos emocionalmente en la escuela o el trabajo, tenemos una institución donde hay mucha presión. Que tenemos que hacer, buscar espacios de reflexión donde la institución vaya depurando esas cargas emocionales y decir qué tenemos que hacer para poder comunicarnos mejor como docente y poder llevar adelante también una buena comunicación con nuestros estudiantes”.

Aclaró Rebollo que “no vamos a hacer terapias alternativas” ante varias requisitorias que dice haber recibido, pero si prácticas simples que “puede ser el ´mindfulness´, conciencia plena, porque lo importante es desde que nos levantamos, no apresurarnos, tomarnos aunque sea

segundos. Creemos que tener una conciencia plena nos va a llevar una hora antes de salir, con el tema de los tiempos que manejamos ahora imposible. Si tuvimos algún problema ver como decantar para decir, tengo que salir y estar de la mejor manera”.

“Por eso en las instituciones, no solo educativas, en todas las instituciones hay que tener espacios para considerar como manejamos las emociones dentro de la institución, como es el clima institucional y haciendo micro encuentros con los distintos actores es donde, sale se

exterioriza lo que nos pasa, qué nos pasa, porqué nos pasa”.

Respecto a la familia como un actor importante en el esquema educativo y especialmente en los referido a la educación emocional, la ex directora de la Escuela de Comercio 6 de Posadas, comentó que, “permanentemente citamos a la familia, para la entrega de libretas o por un problema de disciplina recurrente que con el dialogo con el estudiante no se puede resolver, pero eso no es suficiente” y agregó que, “en este momento las familias no manejan en la medida que manejan los niños y jóvenes las redes sociales , entonces es necesario tener

encuentros con familias ara poner en agenda que ellos tienen que empezar a incursionar en las redes sociales. Todos tenemos que ir apropiándonos de las nuevas tecnologías porque caso contrario quedamos como descontextualizados e incomunicados también”.