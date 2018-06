Tras la viralización del video, el encargado de la empresa Casa pidió disculpas “a toda la comunidad” y se comprometió a colaborar constantemente con la limpieza en la zona del By Pass Arco-Garita

El propietario de la firma, Rubén Derfler, se mostró “muy apenado” por la “mala actitud” del chofer que decidió tirar basura en ese acceso neurálgico a la capital misionera.

En las primeras horas del lunes se viralizó un video en el que se puede apreciar a un operario de la reconocida mueblería Casa arrojando embalajes y basura en plena vía pública, a la altura del By Pass Arco-Garita que oficia de acceso a Posadas. El hecho no sólo le significó a la firma una importante multa por parte de la municipalidad, sino también el repudio general.

Rubén Derfler, propietario de la empresa, se mostró “muy apenado por esta situación” y pidió disculpas “a toda la comunidad de Posadas”: “La verdad que tuvimos por parte de un compañero de trabajo una muy mala actitud por arrojar basura donde no se debe. Estamos muy apenados por esto, no sólo por la viralización sino porque es algo que no se debe hacer”.

Según manifestó el empresario, el empleado “estaba terminando su horario de trabajo y no tuvo mejor idea que dejar la basura ahí. Nosotros no tenemos mucha basura porque es sólo el embalaje de los muebles”, por lo que no se trata de una práctica sistemática: “Es algo particular, pero de todas formas estamos tomando cartas para que esto no nos vuelva a pasar”.

Como primer medida, la empresa envió a todo su personal logístico para que limpie el lugar: “La basura que hay acumulada es muy grande y a nosotros como empresa nos sirve para tomar conciencia de cómo tenemos que trabajar con todo el personal”.

Luego los residuos serán enviados a Fachinal: “Ahora estamos viendo de contratar otras empresas que nos ayuden a juntar porque con los vehículos con los que nosotros contamos va a ser difícil juntar todo”. Ese “resarcimiento” a la comunidad, además, será sostenido en el tiempo: “Hemos tomado la decisión por parte de la empresa de encargarnos siempre de ese sector para que quede limpio, no sólo ahora, sino constantemente estar colaborando con la comunidad”.

Respecto al empleado que desató la polémica, Derfler comentó que todavía no se han tomado medidas: “Obviamente que en un principio vamos a apartarlo y ver qué medidas tomamos. Lo primero que hicimos fue descargar los camiones que tenían que salir de viaje y mandarlos al lugar a limpiar. No tuvimos tiempo de agarrar y ver qué vamos a hacer con este chofer”.