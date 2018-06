Mundial2018: El misionero Néstor Pitana tiene muchas chances de dirigir el partido inaugural

El árbitro del SADRA es uno de los favoritos para impartir justicia, en el encuentro entre Rusia y Arabia Saudita.

En su segunda Copa del Mundo consecutiva, el colegiado misionero Néstor Pitana es fuerte candidato para arbitrar el partido inaugural de la Copa del Mundo entre Rusia y Arabia Saudita, el próximo viernes a las 12 (hora Argentina).

A diferencia de lo que sucede en su país, Pitana tiene muy buenas consideraciones por parte de la FIFA, donde creen que es uno de los

mejores árbitros de la CONMEBOL. El oriundo de Corpus, de 42 años, estará acompañado por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti (asistentes). La terna arbitral también estuvo en Brasil 2014, donde dirigió 4 encuentros: Rusia 1-1 Corea del Sur, Estados Unidos 2-2 Portugal y Honduras 0-3 Australia, por la Fase de Grupos, y, en 4tos de Final, Francia y Alemania.

Para el encuentro entre Argentina e Islandia (sábado 10 horas), el candidato a arbitrarlo es el iraní Aliza Fahigani, de 40 años e internacional desde 2006.

El Mundial de Rusia traerá como novedad la utilización del sistema de videoarbitraje(VAR). Los jueces contarán con una herramienta que les permita recurrir a ella en caso de jugadas puntales: gol o no gol (si hubo falta o fuera de juego, previo a una anotación), penal o no penal y tarjera roja directa (Los asistentes de video evitarán que se tomen decisiones erróneas en relación con infracciones conducentes a la expulsión de un jugador o conductas violentas no observadas).