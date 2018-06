Mundial2018: “Mi madre durmió en una plaza para verme jugar de niño, porque no tenía para un hotel” dijo Salvio

El jugador del Benfica y del seleccionado argentino recordó los sacrificios que hizo su familia, cuando él era un niño.

“Detrás de cada historia de éxito, hay muchos años de esfuerzo y sacrificio”. Esa frase resume la vida de muchos deportistas, que para alcanzar el lugar que ocupan hoy, tuvieron que pasar por muchas necesidades, desde las básicas (hambre) o las afectivas (alejarse de sus seres queridos. Pero los protagonistas no son los únicos que realizar esfuerzos. En muchos casos, sus familias dieron hasta lo que no tenían para verlos cumplir su sueño. Ese es el caso de Eduardo “El Toto” Salvio, quien en una entrevista con TyC Sports relató una situación que vivió su madre, para estar presente en un partido de inferiores.



“Una vez mi madre se quedó durmiendo en una plaza con tal de verme al otro día, porque habíamos ido a jugar a Lobos con las inferiores de Lanús. Habíamos llegado a la final, pero era la semifinal un día y al otro día ya era la final. Mi madre no tenía para quedarse en un hotel, ella quería ir y yo le dije: ‘Directamente no vayas a la semifinal ni tampoco a la final’. Ella quiso ir, durmió en una plaza y encima había llovido”, recordó el exjugador de Lanús

Para Salvio, ese tipo de circunstancias “son cosas que uno ahora se pone a pensar y dice: ‘qué loco todo”, y reconoce que “todo esto que estoy viviendo hoy es gracias al sacrificio que hizo mi madre, que hicimos toda mi familia y yo”.

“Yo en ese momento no sabía que durmió en una plaza. Si no, iba a estar mal en ese momento o algo y teníamos que jugar la final. Después me enteré de que estuvo durmiendo en una plaza y yo no la podía creer. Primero la quería matar: ‘Quédate en casa’. Pero ella me siguió a todos lados y la verdad es que es para valorar”, dijo el ex Atlético de Madrid.