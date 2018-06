Mundial2018: El elogio de un ex entrenador brasileño a Messi

Consultado por las diferencias entre Cristiano Ronaldo y el crack argentino, este DT campeón del mundo con Brasil, no guardó elogios para la “Pulga”.

A un seleccionado que llegaba con muchas dudas, lo llevó a la cima del mundo, en 2002. Cuatro años después, alcanzó un histórico cuarto lugar con Portugal y a pesar de haber sido la cara visible de unas de las derrotas más vergonzosas del fútbol brasilero (7 a 1 contra Alemania), Luiz Felipe Scolari es palabra autorizada para hablar de la Copa del Mundo.

En una charla con el diario La Nación, Scolari aseguró que“en la comparación (Cristiano) con Messi, éste tiene un componente más natural, las jugadas le salen naturalmente. Para Messi es muy simple el fútbol, es de una genialidad fantástica. En cambio, Cristiano tiene que trabajar mucho para llegar al alto nivel, una dedicación extrema durante varias horas del día.

Se entrena físicamente, remata al arco. Tiene montado un gimnasio en su casa. Debe hacer todo eso para competir con Messi. Esa es la

diferencia entre ambos: para Messi es todo simple, mientras que Cristiano sabe que tiene que trabajar el doble”. Sobre cómo rodear a Messi, el entrenador manifestó: “Hay que hacerlo con tranquilidad para que él encuentre los espacios, darle libertades en la cancha porque él sabe administrarlas muy bien. Así se beneficiará toda la Argentina. En el 2002, yo no le encargué funciones defensivas a

Ronaldo, era el único con libertad en esa selección. Por eso no lo llevé a Romario. Podíamos permitirnos que no retrocediera uno; dos no. La responsabilidad del técnico es darle tranquilidad a Messi y hacerle entender al resto que Messi solo no va a hacer la diferencia. Que el

grupo más Messi es lo mejor para el equipo”.

Por último, el ex DT del Scratch dio su opinión sobre los posibles candidatos a quedarse con el trofeo: “No veo a un solo candidato. En los cruces desde octavos de final, si por ejemplo la Argentina juega contra un rival importante y no está en un buen día, se va del campeonato. El Mundial no premia la regularidad, sino lo que ocurre el día del partido. Pienso que la Argentina, Brasil, Francia, España y Alemania son los favoritos, pero dependerá de los cruces”.