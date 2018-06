El Mate llegó a la concentración de un club inglés y tiene varios seguidores

En el último tiempo la yerba mate expandió su mercado a varias partes del mundo, el Mate es la infusión más elegida por los argentinos, infaltable en muchas reuniones, oficinas y también en los entrenamiento y concentraciones de los equipos de fútbol. Fueron ellos, jugadores y técnicos argentinos los encargados de llevar esta bebida al exterior.

Eric Dier, jugador inglés del Tottenham afirmó que el mate se ha convertido en un elemento básico de la dieta de su equipo, bajo la influencia de su entrenador argentino Mauricio Pochettino.

“En Tottenham, muchos jugadores han empezado a beber”, dijo Dier. “Ahora soy un poco adicto”.

En este club inglés hay una gran cantidad de jugadores argentinos, como el ex River Eric Lamela, y el arquero Paulo Dino Gazzaniga. “Comencé a beber con ellos y ahora los jugadores ingleses intentan hacerse pasar por sudamericanos. Danny Rose y yo tenemos uno en nuestra habitación”, comentó Dier.

Otro miembro del contingente de Tottenham en Inglaterra, Dele Alli, también es un fanático. “Me encanta”, dice, “pero Eric tiene que hacerlo por mí porque no sé cómo”.

Jo Travers, The London Nutricionista y autor de The Low-Fad Diet dice: “El mate es bastante beneficioso como bebida. Los polifenoles y saponinas (compuestos de plantas) son antioxidantes y antiinflamatorios, un poco como el té verde, escribe el medio Inglés The Telegraph

El diario inglés se preguntann si la tradicional infusión argentina es la nueva arma secreta de la selección de Inglaterra en el Mundial de Rusia.

“Sin embargo, tiene más cafeína que una taza regular de té, lo que ayuda a reducir la percepción del dolor, por lo que puede ser útil en el ejercicio ya que proporciona un impulso de energía y concentración. Ambos serían útiles si eres un futbolista internacional”.