Mundial2018: “Ahora debo despertar un poco del sueño”, dijo Enzo Pérez

El volante de River, convocado a la Selección ya palpita su viaje al Mundial. “Lamentablemente voy por la lesión de un compañero. Viajo a Rusia a hacer fuerza desde donde me toque”, explicó.

La lesión de Manuel Lanzini obligó a Jorge Sampaoli a tomar una decisión a contrarreloj. El técnico de la Selección debió elegir un relevo para Manu. Había varios apellidos. Pero el elegido finalmente fue Enzo Pérez, quien en las próximas horas estará viajando rumbo a Moscú. “Ahora debo despertar un poco del sueño”, dijo el jugador de River este sábado en diálogo con TyC Sports, minutos después de que se conociera la noticia de su convocatoria.

“La noticia me la confirmó el profe (Jorge Desio). Ahora estoy esperando que me confirmen cuándo debo viajar. Me tocará ir a Rusia para hacer fuerza desde el lugar que me toque”, planteó Pérez, uno de los mejores jugadores argentinos de la final de Brasil 2014 y quien, además, fue clave en el 3-1 de Argentina en Quito, ante Ecuador, cuando el equipo logró la clasificación a la Copa del Mundo. “Lamentablemente entro por una lesión de un compañero (Lanzini). Quiero desearle lo mejor para la recuperación”, agregó el futbolista

Pero, ¿cómo está Enzo? El jugador se encontraba (hasta este sábado) de vacaciones. Sin embargo, el descanso laboral no le impidió mantenerse en ritmo. “Aunque los primeros días estuve sin hacer nada, hace cuatro o cinco días que me vengo moviendo con un profe que conozco de Estudiantes. El preparador físico de River, además, nos dio un plan de trabajo luego de los últimos partidos oficiales. Sin embargo, no es lo mismo entrenar en competencia que solo”, aclaró Pérez, quien en breve estará partiendo hacia territorio soviético. El jugador 23 ya está definido.