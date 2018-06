Full Motos realizó su primer remate sin precio base y al mejor postor de unidades 0km

La casa de Full Motos ubicada sobre la avenida Uruguay al 3510 fue el escenario de un remate apasionante y divertido de un lote de diez motocicletas de distintos modelos y marcas con la llamativa característica de ser una subasta sin base y al mejor postor.

Una importante cantidad de personas, amantes de las motos o simplemente quienes buscaban obtener una, se acercaron desde las 16 horas para inscribirse y así poder participar del remate. Las motocicletas en cuestión eran todas 0km, listas para ser inscritas y sin ninguna falla de fábrica.

El objetivo era disfrutar de una modalidad de compra un tanto inusual, ya que no se acostumbra presenciar remates comerciales que no estén relacionados al ámbito judicial o fiscal. El propietario de Full Motos Nicolás Trevisán recalcó que el fin es el divertimento y lograr que aquellos que no conocen las ofertas de la concesionaria, se acerquen y tengan la oportunidad de obtener una motocicleta a un costo menor al de mercado y con las prestaciones propias de una 0km.

Motocicletas de 30mil pesos fueron subastadas a un poco más de la mitad de su valor de plaza, por ello fue una oportunidad más que interesante para el centenar de personas que participaron en la puja de ofertas. Sin dudas una nueva modalidad que seduce a los compradores y que tiene perspectiva de extenderse a otras ediciones y a nuevas sucursales de Full Motos.