Usando los restaurantes de Paul Pairent en Shanghai China

Me encontraba de viaje por China, y quería visitar la ciudad de Shanghai para conocer el restaurante THE CHOP CHOP CLUB del prestigioso Chef Paul Pairet, uno de los lugares de moda en esta ciudad.

Shanghai yace en el delta del río Yangtsé, centrada en la costa del mar de la China Oriental. Es la ciudad más poblada de China, con más de 20 millones de habitantes.​

El área donde se sitúa la ciudad fue colonizada y asentada por los refugiados que huían de los mongoles hacia el 960-1126 d. C. Shanghai es un destino turístico por su cultura y diseño, se destaca el Bund, el Templo del Dios de la Ciudad, el parque Yuyuan, los rascacielos del Pudong.

Dentro de los atractivos, el más importante es el Bund es el nombre que dieron los británicos a la zona del malecón de la ciudad. Se trata de una zona de edificios situados a orillas del río Huangpu, justo enfrente del barrio de Pudong. La zona del Bund están situados algunos de los edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea, se inicia en el puente Baidu y se prolonga por 1,5 kilómetros. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la zona del Bund fue uno de los mayores centros financieros de Asia. Recomiendo cruzar el río en ferry para poder obtener las postales más maravillosas.

Otro paseo recomendado es el famoso Templo ciudad de Dios, que constituye el núcleo de la antigua ciudad de Shanghai. Hay más de un centenar de tiendas y comercios en esta área y la mayoría de estas tienen casi de un siglo de antigüedad. El Gobierno Municipal de Shanghái ha iniciado un plan de cambiar el Templo en un gran centro comercial moderno para los turistas, llamado Centro Comercial YuYuan desde 1991. La mayoría de los edificios en este centro fueron construidos antes de 1911 y hasta ahora mantienen su originalidad de estilo antiguo.

Por lo general, los pasillos son un poco estrechos y las tiendas en el centro de comercio están en hileras, las cuales venden una gran variedad de productos, ideal para conseguir un souvenir de Shanghai.

El Templo de la Ciudad de Dios pasó por una restauración completa entre 2005 y 2006. En octubre de 2006 el lugar de culto fue reabierto y consagrado de nuevo por parte de clérigos taoísta.

El templo es conocido coloquialmente en Shanghái como el “Templo vieja ciudad de Dios”, para diferenciarlo del “Templo nueva ciudad de Dios”, que ya no existe.

El templo se conecta con el Jardín Yuyuan, uno de los jardines más famosos de la República Popular China. Está situado en la zona norte de la ciudad, cerca de la antigua muralla. Este parque fue diseñado durante la dinastía Ming, entre los años 1559 y 1577. Un funcionario, de nombre Pan Yunduan, decidió construirlo a imagen y semejanza de los jardines imperiales. El funcionario quería que sus padres, que no podían trasladarse a la capital de China, ya que eran demasiado mayores para viajar, pudieran ver que aspecto tenía un jardín de este estilo. Por eso le dio el nombre de Jardín Yuyuan (Yu significa salud y tranquilidad). En 1982 fue declarado monumento nacional. El parque ocupa unas dos hectáreas y contiene los elementos básicos de la jardinería china. Combina los pabellones y estanques con una variada vegetación.

Luego de visitar la ciudad, me habían invitado a cenar en uno de los restaurantes del prestigioso Chef Paul Pairet, THE CHOP CHOP SOCIAL, con una estrella Michelin. Este Chef también es propietario del restaurante Mr & Mrs Bund y el famoso ULTRAVIOLET que obtuvo tres estrellas Michelin en el año 2017 y está ranqueado entre los 50 Best Restaurants Asia desde 2013 y 50 Best Restaurants del Mundo desde 2015.

Comer en THE CHOP CHOP SOCIAL CLUB es como un juego para los sentidos. Una vez acomodados en la mesa, podes comenzar a jugar subastando platos, si así como lo leen, la característica de este restaurante es que el comensal puede elegir desde una pantalla gigante -menú- un plato que te apetece y subastarlo. La idea es compartir entre cuatro mesas. En mi caso elegí como plato principal Roasted Leg of Lamb, que nos fue presentado por el mozo antes de finalizada su cocción, también recomendado el Beef Short Rib Black Pepper. Para la guarnición, Beef Tartare y lo novedoso es el famoso plato Bertha Shitake Muchrooms (hongos que crecen en una base gigante), el comensal debe recogerlos con una tijera especial. Todo acompañado con un vino de Nueva Zelanda. Para el postre, Savarine y fresas.

Para el final de la cena recomiendo subir hasta la terraza del restaurante y beber un cóctel, observando los cambios de luces del Bund. Ver Shanghai de noche tiene una magia única!

Huítuó jiàn