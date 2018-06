Para Roque Gervasoni detrás del emoji del mate hay una promoción de Misiones y la yerba mate

“Detrás del emoji del mate hay una promoción mundial de algo que no se conoce”, sentenció el diputado provincia renovador, Roque Gervasoni, al comentar porque presentó un proyecto de comunicación apoyando la aprobación de un emoji (también llamados emoticones) con la figura del mate.

En una entrevista con Misiones OnLine TV el legislador comentó que la historia del emoji nace de un grupo de amigos dedicados al marketing, publicidad y diseño que deciden presentarlo en el consorcio Unicor que es el que rige las nuevas incorporaciones, “de algo que se está convirtiendo en parte de nuestra vida, porque cuando tomamos un teléfono y queremos expresar algo, muchas veces para no escribir mandamos un emoji, una carita, un corazoncito, además el emoji del mate vendría a ser el primero que represente algo latinoamericano, argentino y misionero en este caso”.

Avanzando con la historia contó que, “para llegar a ese lugar estos chicos tuvieron que estar ante treinta jueces de un jurado en el consorcio Unicode, donde tenemos de HP, IBM, Google Facebook, ellos pagan una membresía para integrar ese consorcio que son los que definen estas cuestiones”. Agregó que “fueron con su jarrita eléctrica, su termo, su mate a contarles de que se trataba, preguntaron quien conocía el tema y solo cinco conocían vagamente de que se trataba el mate y cuando prepararon la infusión nadie quería tomar porque decían que era droga, entonces empezaron a mostrarles las imágenes de (el Papa) Francisco tomando un mate, (el ex presidente Barack) Obama tomando mate, el Che Guevara y comenzaron a probar. A los 30 jurados les encantó la infusión y ahí comenzó esto del amoji”.

Para reforzar la presentación llevaron documentales de Misiones, de la cosecha de yerba mate, de la producción primaria, “acreditar material fílmico para contar ante 30 jueces lo que vendría a ser el poderío económico de las redes sociales y los convencieron que sería bueno tener algo que nos represente a nosotros y no nos sale un peso a los misioneros, a los argentinos”.



Reiteró Gervasoni que detrás del emojji del mate, que puede parecer algo banal, una pavada, hay toda una promoción de lo que es Misiones con la yerba mate, la producción primaria, nuestra tierra colorada y que es el primer icono latinoamericano que estará en las redes sociales”, para agregar que en 60 segundos, a nivel global, disparamos 48 millones de mensajes de whatsapp y más de 60 millones de búsqueda en Google, estamos muy metido en las redes sociales en todo el mundo, los chicos, los grandes, los adultos y así como hoy

mandamos un emoji para decir estoy bien, mandamos un matecito para reforzar”. Precisó que a lo que apunta es a apoyar la campaña del emoji “para que todos pongamos me gusta y firmemos, que le den más difusión a esto que es una campaña para que en el 2019 tengamos un amoji que nos represente a nosotros y a lo que hay atrás, no es solamente un dibujito subido a la red social, sino toda la promoción que viene atrás de lo que es la yerba mate y el buen habito para nosotros del mate”.

Diseñador misionero de alta costura Fabio Tognani

Adelantó también Gervasoni que está en tratativas con el diseñador de alta costura oriundo de San Vicente, Fabio Tognani ara que visite la provincia, “sigue pasando que nadie es profeta en su tierra, Fabio viene de San Vicente, viene de la extrema pobreza un pibe que la remo de muy abajo. Se fue a Buenos Aires, ahí comenzó a trabajar hasta que saco su marca, Ibrain es su marca, muy solicitada. En las noches de gala siempre viste a alguna de las actrices o personajes de la farándula y le está yendo muy bien”.

Sobre las intenciones de esta visita el legislador comentó que “lo que quiere hacer es venir a Misiones y estamos planificando para allá por el mes de agosto cuando empiece el calorcito y la gente quiera salir un poco más, va a traer sus diseños y vendrá a contar su historia a la gente que hace diseño de alta costura acá.

Tarifa eléctrica diferenciada

Finalmente el diputado Gervasoni se refirió a su proyecto sobre una tarifa diferenciada para Misiones, explicando que “vamos a sentir un impacto fuerte por que el Gobierno provincial vuelve a cobrar el Valor Agregado de Distribución (VAD) a partir de este mes y aparte tuvimos un movimiento del dólar. Nosotros cerramos en febrero el megavatio hora a 50 dólares, con un dólar a 20 pesos y hoy tenemos un dólar a 26, ahí tenemos un desfasaje de un 30 por ciento, vamos a tener un 30 por ciento por la subida del dólar y también te van a cobrar el VAD, va a doler de vuelta la factura de luz”. Agregó que “lo que me he pasado explicando todo este tiempo es que el problema no es el Valor Agregado de Distribución, porque el que recibió su boleta que decía devolución del VAD eran entre 20 y 40 pesos, no era nada en comparación al incremento que tuvimos en la boleta de luz. El problema es la quita de subsidios y la dolarización de la tarifa, porque estamos atados al dólar. Se está hablando de un dólar a 30 pesos, quiere decir que vamos a tener, probablemente dentro de dos meses más otro incremento de 25 por ciento, solo por la suba del dólar”.

Explicó que lo que más incide en el costo de la energía eléctrica es por un lado la generación eléctrica y por el otro el transporte, “los dueños de la generadora y las transportadoras son más o menos los mismos, son cuatro o cinco personas que manejan el 51 por ciento del

mercado y han tenido ganancias millonarias más de mil millones de pesos por mes en el último año, que son como 13 mil millones de pesos en ganancias, mientras que las pequeñas distribuidoras como EMSA o las Cooperativas de Santa fe o Entre Ríos que están a punto de cerrar han tenido solo pérdidas”.

El diputado lo adjudico a que se produjo este desfasaje porque teniendo una tarifa en la que un Mega Vatio costaba 7,20 dólares, con un dólar a 8.60 pesos, pasó a una tarifa que ese mismo MV sale 50 dólares, con un dólar a más de 26 pesos, “lo que hizo que hizo que pasemos de pagar 15 millones a pagar 340 millones de pesos por la misma compra de energía, antes distribuíamos 15 millones entre todos los usuarios, ahora son 300 y pico de millones de pesos por la misma cantidad de usuarios y no estamos brindando ningún servicio diferencial”.

La argumentación de solicitar una tarifa diferenciada la explicó que se basa en lo que reciben las provincias del sur y parte de la de Buenos Aires que está más al sur, “el millón de BTU de gas lo están pagando 0,15 dólares y ese mismo BTU en todo el país sale 1,90 dólares. Están

pagando diez veces menos el valor del gas, por el frio y las condiciones climáticas, además porque muchos casos son productores”.

Sostuvo Gervasoni que “nosotros somos el mismo caso, el verano nos impacta fuertemente porque somos electro dependientes y también somos parte de la producción porque hemos sacrificado nuestra tierra para que Yacyretá pueda producir. La mayor parte del impacto de

Yacyretá fue en la ciudad de Posadas, Garupá, Candelaria y hasta donde llega la afectación, nosotros cedimos para que el país tenga buena energía” y agregó que si nos pagan las regalías con energía nosotros tenemos el 40 por ciento del consumo de la provincia subsidiado”.