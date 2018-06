“La UNaM es una universidad muy prestigiosa en la región”, destacó el director nacional de Desarrollo Universitario en su visita a Misiones

El funcionario nacional fue recibido por la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Alejandra Yurkievich, con quien se reunió para “ver cómo se están ejecutando los proyectos que desde la Secretaría se llevan adelante”.

En la antesala de las elecciones en la UNaM, la casa de estudios misionera recibió la visita de Pablo Domenichini, director nacional de Desarrollo Universitario, quien consideró “muy importante poder visitar cada una de las universidades y ver todo el trabajo que desarrollamos en conjunto con los funcionarios de cada una ellas”.

La llegada a la provincia está centrada en poder visitar el territorio para “caminar las facultades, ver cómo se están ejecutando los proyectos que desde la Secretaría llevamos adelante y el diálogo en conjunto que construimos con las universidades, que es el insumo que tomamos para marcar la gestión y la planificación de las políticas públicas que se llevan adelante”.

El funcionario nacional consideró que “la UNaM es una universidad muy prestigiosa en la región”, en la cual “queremos seguir profundizando el diálogo que se da en el marco de la extensión universitaria entre la universidad y la comunidad. Creemos que es necesario un sistema universitario que esté planificado, en sintonía con las necesidades que la comunidad tiene”.

Una de las problemáticas que más afecta a todas las universidades del país es la deserción, que se explica desde diversos factores: “La dificultad económica de algunos jóvenes es uno de ellos, para eso nosotros hemos trabajado un plan integral de becas, hemos rediseñado las becas Progresar, tenemos varias iniciativas más en conjunto con las universidades que intentan poder solucionar esta dificultad”. No obstante, no son las únicas adversidades que sufren los universitarios: “Creemos que el sistema tiene que estar planificado. Esta gestión ha empezado los RTF (Reconocimientos de Trayecto Formativo) para que nuestros jóvenes también tengan movilidad dentro del sistema y los trámites burocráticos no les hagan imposible el traslado al joven que está cursando una carrera y por ahí tiene que seguirla en otro lado”. Para combatir esa problemática, se ha trabajado “por familias de carreras y se han definido contenidos mínimos de algunas materias que conforman el trayecto formativo. Una vez que el joven tiene aprobada esas materias en una universidad ya tiene la validez de ese trayecto formativo en su currícula y entre las universidades que han firmado convenios, que hoy son la gran mayoría, es automático el reconocimiento de ese saber para seguir en la misma carrera o en una carrera afín que tiene ese mismo trayecto formativo”.

Otra de las necesidades identificadas por la Secretaría de Políticas Universitarias es “que el sistema rediscuta sus trayectos formativos. Obviamente la generación de conocimientos tiene una dinámica de cambios muy pronunciada en estos tiempos y necesitamos que las instituciones sean flexibles a discutir cómo se piensan nuevas metodologías, cómo se acompaña a los alumnos para que vaya cumpliendo con aprender esas capacidades y seguramente atacando esas variables vamos a generar que el número de desgranamiento sea menor”.

Por último, se refirió a la reformulación que se hizo sobre las becas Progresar, que tuvo como ejes de discusión a nivel público “el mérito y excelencia” como requisito para poder ser beneficiario. No obstante, Domenichini aclaró que el plan sigue “teniendo una mirada de inclusión y acompañamiento. No hemos modificado las responsabilidades académicas de los alumnos para poder mantener la beca. Siguen sin tener ninguna condición de promedio. Sí se pide que el alumno dé una cierta cantidad de materias”.

El funcionario nacional fue recibido en el Campus de la UNaM por la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Alejandra Yurkievich, quien consideró la visita como un gesto “muy productivo. Vamos a sentarnos, ver cuál es la planificación que tienen para la universidad pública y obviamente llevarle los planteos propios de la Universidad Nacional de Misiones, por eso se ha invitado a varios representantes de las otras facultades para que vengan y manifiesten cuáles son sus pretensiones”.