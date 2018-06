EleccionesEnLaUNaM: “Tenemos las mejores perspectivas”, evaluó la candidata a rectora Alejandra Yurkievich

La actual decana de la Facultad de Ciencias Económicas recordó que el arduo trabajo realizado de cara a las elecciones del martes 12 de junio: “Hemos recorrido todas las unidades académicas y todos los claustros; los docentes, los alumnos y graduados, así que creo que estamos más que conformes”.

El próximo martes la Universidad Nacional de Misiones elegirá autoridades en todos sus niveles. Alejandra Yurkievich, actual decana de la Facultad de Ciencias Económicas y candidata a rectora por la lista “UNaM somos todos”, mostró su entusiasmo por los comicios en los que se presentará como alternativa luego de haber “trabajado mucho” recorriendo “todas las unidades académicas y todos los claustros” y dialogado con “los docentes, los alumnos y graduados, así que creo que estamos más que conformes”.

De esa recorrida realizada, la candidata explicó que el reclamo más frecuente fue que la UNaM se ponga a trabajar “pensando en una educación adecuada para el siglo XXI en todos los aspectos: desde la biblioteca, capacitación de los docentes, uso de las tecnologías. Por eso nuestra propuesta es de un plan de acción institucional que va a permitir este salto sustancial de la UNaM”.

La UNaM no escapa a una problemática que sufren todas las universidades del país: la deserción. Al respecto, la candidata consideró que “la forma de mantener a los alumnos es trabajar desde varios aspectos, no solamente los sociales, con las políticas que ya existen como albergue y comedor; sino también trabajando fuerte el acompañamiento académico desde que ingresan a la universidad”. Ese proceso requiere la articulación con las secundarias y la realización de un “acompañamiento durante los dos primeros años, que es donde hemos detectado que se produce el mayor abandono”. Esa situación es complementaria con “los plazos de permanencia, que en promedio son de mucho tiempo, y a eso lo podemos trabajar con la educación a distancia para que muchos alumnos a los que les faltan muy pocas materias para terminar y no pueden hacerlo por falta de tiempo, porque muchos ya trabajan, puedan hacerlo”.

Cabe recordar que en las elecciones de este 12 de junio votan todos los claustros: docentes, no docentes, alumnos y graduados. “Cada uno tiene que votar en las unidades académicas a las que pertenecen, los padrones están publicados con números de mesa en la página de la universidad. Tienen que venir a votar con su DNI y se vota por separado cada cargo”, recordó Yurkievich. Las mesas estarán abiertas desde las 9 de la mañana y finalizarán recién a las 20.