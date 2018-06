EleccionesEnLaUNaM: desde la lista “Diálogo y Transparencia” apuntan a reformas para “mejorar la salida laboral de los graduados” en la Facultad de Económicas

La lista liderada por Juan Fleita y Luis Halley propone “la democratización de las decisiones que se toman dentro de la facultad”, así como también “proponer una nueva forma de dar clases” que se ajuste a los avances tecnológicos.

Este martes 12 de junio se celebran elecciones en la UNaM para renovar autoridades no sólo en el rectorado de la casa de estudios, sino también en cada una de sus facultades. La Facultad de Ciencias Económicas no estará exenta y una de las listas que aspira al recambio en el decanato es “Diálogo y Transparencia”, que propone diversas reformas para mejorar el acceso al mercado laboral de los graduados.

“Apuntamos a mejorar la salida laboral del graduado y la calidad del graduado para insertarse en el mercado laboral. Esas reformas requieren una serie de adecuaciones internas que queremos desarrollar en un ámbito de diálogo con los docentes, de respeto y transparencia”, indicó el doctor en Administración Juan Fleita, candidato a decano.

Precisamente, ese diálogo contempla una “democratización de las decisiones que se toman dentro de la facultad. Se vienen tiempos difíciles, de vacas flacas, en los cuales la discusión de la distribución de recursos va a tener que ser en un marco de convocatoria muy amplia”, consideró el especialista en Tributación Luis Halley, candidato a vicedecano.

Uno de los primeros ejes para iniciar el cambio de paradigma es “una nueva forma de dar clases. Hay que incorporar nuevas tecnologías de información”. En ese sentido, Halley ejemplificó la situación con un caso de su compañero de fórmula: “Juan es un pionero: él enseña matemática financiera. Su materia tenía cien alumnos y con un cambio de plan de estudios lo pasaron a segundo año y pasó a tener 1.500 alumnos. Entonces se puso a grabar videos que subió a Youtube con las explicaciones de los temas más críticos y hoy tienen 160.000 reproducciones”.

A la discusión sobre la educación como técnica, se le suma una coyuntura difícil para los graduados: “Un ambiente laboramente muy inestable y con un avance de la tecnología a pasos agigantados. El alumno también tiene una forma diferente de estudiar a lo que era años atrás. Nosotros hoy por ahí no percibimos que en su celular hoy él tiene todo. El conocimiento antes estaba monopolizado en la universidad, hoy ya no; sí tenemos el monopolio para otorgar el título. Tenemos excelentes docentes, pero no nos prepararon en esta forma de llegar en forma diferente”.

Ese cambio también requiere un compromiso por parte de los docentes, que “se han tomado una inversión muy importante en prepararse, hacer el posgrado en educación superior. Para poder transmitir conocimientos a los chicos hoy uno necesita preparse más en el área pedagógica”.

La situación se vuelve aún más dedicada si se tiene en cuenta que las profesiones relacionadas con la actividad económica también están sufriendo modificaciones constantes “puertas adentro”. Al respecto, Fleita recordó que “el año pasado tuvimos la suerte de tener en Misiones el Congreso Nacional de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas y una de las conclusiones fue que casi el 90% de las actividades que desarrolla un contador puede ser realizado por una computadora, y no es poca cosa. Además, a los jóvenes profesionales se les preguntó si estaban satisfechos con su trabajo y el 70% dijo que no. Y de ese 70%, el 45% dijo que era por falta de experiencia. Entonces tenemos que hacer una reflexión para adentro”.

“Sólo el entre el 30 y el 40% de los ingresantes se recibe. Es decir que hay un porcentaje importantísimo al que dejamos en la calle y con las manos vacías. Entonces pensamos en titulaciones intermedias, formación específica, que se puedan armar combos de materias que necesita el mercado y que salga con una certificación adecuada para esa preparación. Tenemos que garantizarle un futuro al graduado y que la inversión que hace vale la pena”, finalizó el candidato.