Para Delio Varela, el programa económico del Gobierno nacional solo cierra con pérdida del poder adquisitivo del salario

El contador Delio Varela analizó el contexto económico tras el acuerdo con el FMI. Destacó que el crédito traerá tranquilidad en el aspecto financiero durante lo que queda de este año y todo el próximo e incluso permitirá ahorrar algo en concepto de intereses. Advirtió empero que va a haber estanflación durante mucho tiempo, lo que significa que los recursos tanto en el sector público como en el privado van a ser escasos. Consideró que un desafío importante para el Gobierno nacional será atraer inversiones en un contexto de consumo deprimido y estimó que la clave para resolverlo debería pasar por una baja en la presión impositiva.

Delio Varela – Radio Libertad

Varela se mostró sorprendido por la cifra -50.000 millones de dólares- del préstamo del FMI anunciado el ayer e incluso deslizó la posibilidad de que haya intercedido una “mano amiga” –mencionó a Donald Trump- pero llamó al Gobierno nacional a no quedarse solamente con la euforia del anuncio y a traducir el optimismo en acciones concretas.

Explicó que el dinero que va a poner el FMI permitirá al país cumplir sin sobresaltos con sus obligaciones en materia de vencimientos de deuda y costear su creciente déficit de balanza comercial. “Un estudio publicado recientemente señala que la Argentina entre este año y el año que viene necesitaría para cubrir sus obligaciones unos 55 mil millones de dólares. Este crédito nos blinda, nos da certeza de que las obligaciones que tenemos que afrontar o buena parte de ellas las podernos cancelar con este crédito”, dijo.

Destacó que de la mano del acuerdo con el FMI Argentina ganó tranquilidad financiera por lo que queda de este año y todo el año que viene, pero advirtió que esa tranquilidad no se trasladará directamente a los ciudadanos. “El estado va a estar tranquilo, pero los ciudadanos no tanto porque vamos a tener algo que ya tuvimos que se llama estanflación. Va a haber estancamiento de la economía con inflación, eso significa que los recursos van a estar limitados en la actividad privada y muy restringido en la parte del estado, tanto en la obra pública como en gastos globales del estado, eso conlleva a que va a haber un parate cuya magnitud no sabemos porque hay que ver cómo reaccionan los demás factores de la economía. Si este plan es creíble podría reactivar un proceso de inversión, pero no del consumo”, indicó.

Resaltó que “lamentablemente este programa cierra con pérdida del poder adquisitivo, es decir que los costos laborales en relación a los precios de venta no crezcan en la misma proporción para generar algo de equilibrio en los factores de la economía, porque hasta ahora los salarios eran considerados muy elevados en relación a nuestros socios comerciales. Vamos a tener pérdida del poder adquisitivo”, señaló.