Puerto Rico: La obra de títeres basada en un cuento de Quiroga llega al Salón de Cultura

Una versión libre del cuento “El Hijo” del escritor uruguayo Horacio Quiroga fue la inspiración para la obra de títeres denominada “El Hijo del Monte, que se presentará este domingo a las 18 hs en el Salón de Cultura de Puerto Rico.

De los creadores de “Alias mate Cosido” y “Nacho Rayado y sus fotos” nace: “El Hijo Del Monte”, una obra teatral apta para mayores de 12 años. En este caso la presentación en Puerto Rico tendrá un valor de entrada de $50.

El cuento El Hijo fue publicado el último libro de Quiroga, “Mas Allá”, publicado en 1935.

Cabe destacar que “El Hijo del Monte” fue estrenada el año pasado en la sala Espacio Reciclado de Posadas y presentada en la Fiesta Provincial de Teatro Misiones 2018 y en el Encuentro de Escritores en San Ignacio para recordar el 81º Aniversario de Quiroga.

Síntesis argumental

“Es un poderoso día de verano en Misiones. La naturaleza plenamente abierta, se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza. En la mutua confianza que depositan el uno en el otro —el padre de sienes plateadas y la criatura de trece años—, no se engañan jamás. Cuando su hijo responde: “Sí, papá”, hará lo que dice. Dijo que volvería antes de las doce, y el padre ha sonreído al verlo partir. Y no ha vuelto…”

Es una puesta en escena construida considerando la condensación de diversos lenguajes específicos (literatura, actuación, narración, títeres, plástica, iluminación, sonido, video, etc.) para lograr una experiencia estética sin traicionar la profundidad y la potencia trágica del cuento original.

La narración será un hilo conductor en esta propuesta, tratando de resaltar lo mejor de la tradición oral de nuestra cultura, ya que está profundamente vinculada al teatro, a la literatura, y al arte en general. En este caso buscamos una trasposición original del cuento de Quiroga.

Ficha artística

Germán Lenguaza: ACTUACIÓN, NARRACIÓN, ANIMACIÓN DE TÍTERES

Cachú Orellano: DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Marko Zalazar: UNIVERSO SONORO

Pupilas Crew: DIBUJOS Y PINTURA

Lucas Verón: FOTO Y VIDEO

Silvia Oblicuo Barrios: DISEÑO GRÁFICO

Carina Noemberg: PRODUCCIÓN

Carli Bastarrechea REALIZACIÓN, DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN.

Este espectáculo es organizado por Activa producciones y cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura, Turismo y Educación de Puerto Rico.