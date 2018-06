Guaraní y Crucero se quedaron sin esperanzas de llegar otra vez al Federal A y B Nacional

En una reunión que integró a los equipos del interior que disputan la B Nacional de AFA, se definió un principio de acuerdo para que la próxima temporada se juegue sin descensos en la categoría. Esto desestima que haya modificaciones como equipos subidos por invitación y la chance de Crucero se desvaneció. Por el lado de Guaraní deberá jugar inevitablemente el torneo Regional Amateur (Federal B y C) y tampoco subirá por una reestructuración.

Este miércoles, los dirigentes de los clubes que disputan la segunda categoría del fútbol argentino, arreglaron que el campeonato se dispute como esta última, con solo dos ascensos. En cambio, ningún equipo bajaría a tercera luego de jugar entre agosto de 2018 y mayo de 2019.

La reestructuración llegaría en la temporada 2019/20 con dos zonas diferentes y que también incluiría un cambio en la B Metropolitana como los torneos federales.

No obstante, todavía resta definir como se realizará esta reestructuración, ya que los equipos del interior no quieren solamente dos zonas y desean distancias mixtas. Todo lo contrario de los clubes metropolitanos. Van a seguir presentándose proyectos y analizarán si los promedios van a seguir o no en la 2019/20. Esta será la próxima batalla en el ascenso de AFA.

El Secretario Ejecutivo de la AFA y presidente del Concejo Federal, Pablo Toviggino, dijo que estos cambios son parte de una nueva era. Que la B Nacional se jugará sin descensos por un año y que los cambios eran necesarios para actualizar sistemas ya inviables que a algunos clubes los dejaba en banca rota.

En este sentido, Pablo Toviggino explicó “Fue una reunión difícil pero estoy tranquilo y convencido porque esta reestructuración va a ser el inicio de una nueva etapa para todos” y señaló algunos pormenores de los torneos que se vienen: “En 2019 habrá una zona metropolitana y una zona interior con 20 clubes por zona”.

Para defender el proyecto, Toviggino aseguró que “Esto es actualizar un sistema que era inviable y que había llevado a los clubes a situaciones terminales”.

A raíz de estos cambios, en el 2019 los equipos del Interior de la B Nacional recibirían un plus económico.

Al consultarle sobre el Torneo Federal A, el secretario ejecutivo de AFA afirmó: “Es una categoría muy importante y hay que jerarquizarla, le debemos dar las herramientas necesarias para que tenga un despegue definitivo” y añadió que los ascensos al torneo serán deportivos: “Es difícil hablar de invitar en una situación de reestructuración. Los ascensos se van a dar de manera deportiva”, sentenció Toviggino.