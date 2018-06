El Tata Brown, campeón del Mundo en el 86 dijo que “el gol de la final fue algo sagrado porque nadie creía en mí y los maté a todos”

Traído por la filial de Estudiantes de Posadas, el campeón del mundo, con Argentina, en México 86, charla mano a mano, en exclusiva, con Misiones Online

Apenas mencionó el nombre “Carlos Bilardo”, sus ojos se le llenaron de lágrimas. Cada vez que hablaba de sus dos pasiones (Estudiantes y Argentina), todos alrededor hacían silencio, para escuchar, lo que fue, una clase de sentido de pertenencia y amor por los colores. Un país, aún hasta hoy, sigue gritando su gol a Alemania en la final del 86. Una generación de adultos repite con orgullo “El Tata Brown jugó con el hombro roto, el partido definitorio de la Copa del Mundo”, mientras miran, por la tele, como retiran al jugador del año 2018, por un golpe en el hombro, en una final de Champions. Posadas acogió a uno de los mayores héroes del fútbol Argentino y ahí estuvo Misiones Online para contarlo.

¿Cómo te recibió Misiones?

Bárbaro, muy lindo. Estoy en un lugar que es algo increíble, por su belleza

Aparte, dónde vas siempre recibís el cariño de la gente

Es algo muy lindo, por cómo la gente se acuerda siempre lo que hice. Me cambió la vida, porque jamás hubiese pensado que, siendo jugador de fútbol, iba a vivir lo que estoy viviendo. Las personas me hicieron favores muy especiales y soy muy feliz. Estudiantes de La Plata es mi salvación.

Mientras te preparás para comer un guiso al disco, en Barcelona se entrena la selección Argentina pensando en el Mundial. Una de las dudas que maneja Sampaoli es, en la defensa, entre Fazio y Rojo. A vos cómo conocedor del puesto, ¿Quién te gusta más para acompañar a Otamendi en la zaga central?

A mí lo que más me interesa es que los muchachos piensen de la misma manera de cómo pensábamos nosotros. Era algo sagrado el salir a la cancha y dejarlo todo. Yo creo que hay jugadores que están preparados para eso y ahora lo tienen que demostrar. Quiero que salgan a la cancha y estén convencidos de que van a hacer las cosas bien.

*Luego de recordar sus inicios en Estudiantes, a los 9 años, los ojos se le llenan de lágrimas al acordarse de Carlos Bilardo, a quien considera “su padre futbolístico” y se encuentra internado, luego de sufrir una descompensación, aunque evoluciona favorablemente”.

Tuve un gran técnico como Carlos Bilardo, que fue mi padre futbolístico. Es una persona a la que adoro, porque por mí se jugó la vida y yo lo hice por él. Yo hoy estoy acá, pero mi señora se encuentra en La Plata, pensando y yendo a verlo. Carlos me dio todo, me ayudó, me aconsejó, me animó. Todo lo que él me decía que iba a pasar, pasaba y cuando hablamos, era como si estuviera hablando con mi padre.

*Al Tata se le despierta una sonrisa, cuando uno de los espectadores le pide que cuente su gol en la final, contra Alemania, en México 86”*.

En lo personal, ese gol fue algo sagrado porque nadie creía en mí y los maté a todos. Me decían que iba a cebarle mates a Bilardo.

Recién hablabas de convencimiento, eso ¿Tiene que salir del entrenador hacia los jugadores?

Sin lugar a dudas, eso es lo fundamental.

¿Y observas que Sampaoli esté logrando eso, como si lo hizo Bilardo con ustedes?

Es que es difícil actuar, cómo lo hacía Carlos. Nosotros estuvimos 3 meses concentrados y nadie protesto nada

*Alguien de los presentes agrega: “nadie se sacó fotos en la bañera”

Exacto, este muchacho, Cristian Ansaldi, con la mujer, ¡déjame de joder! Tenés que pensar que vas a jugar una final del mundo, pero bueno, ha cambiado tanto el fútbol.

¿Te parecen importantes gestos como el de Javier Mascherano que se entrena en su día libre?

Sí, claro, eso es fundamental. Yo vivía en Ranchos, provincia de Buenos Aires, y me levantaba todas las mañanas y me iba de mi casa, a dedo, hasta La Plata. Antes de iniciar las prácticas, ya estaba ahí. En el medio estaba Estudiantes de La Plata y hasta hoy en día es así, porque estoy enfermo por “El Pincha”. Es algo sagrado.

Hablando de Estudiantes, hoy el que ocupa tu posición es el misionero Jonathan Schunke…

Jajaja, si claro, a él lo veo siempre, porque voy al predio a observarlos entrenar. Siempre digo: “mamita querida, lo que raspa”

¿Qué te genera, cuando vez a un jugador como Salah, que se retira de una final por un dolor en el hombro?

Que son unos pelotudos.