“Si no tenemos respuesta el jueves 14 paramos”, dijo Hugo Moyano

Al grito de “Si lo tocan a Moyano les paramos el país”, el gremio de Camioneros anunció un paro nacional para el próximo jueves 14 de junio, en rechazo a la oferta de 15% de aumento ofrecido por los empresarios.

Hugo Moyano anunció un paro nacional de Camioneros, ya que en la lucha por las paritarias, el gremio reclama una suba del 27% pero los empresarios solo ofrecen 15%. Para el sindicalista, los empresarios no ofrecen más porque el Gobierno se los impide.

Desde Ezeiza, donde llegó la caravana de camiones que buscó demostrar la fuerza del sindicato, Moyano aseguró: “No vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda. Si el martes no tenemos una respuesta favorable donde no se pierda el poder adquisitivo del salario; si no nos responden el pedido, el jueves hacemos un paro general“. La huelga de los camioneros podría generar problemas de abastecimiento en rubros como el del combustible.

